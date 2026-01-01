Два крупных пожара произошли в Таразе за ночь

Первое возгорание произошло в 22:18 в пятиэтажном жилом доме № 15 микрорайона Карасу. Огонь вспыхнул на балконе квартиры на пятом этаже и вскоре распространился на кровлю. К моменту прибытия первых пожарных подразделений балкон и крыша горели открытым пламенем. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать спустя 23 минуты.

Из дома были эвакуированы 100 человек, в том числе 30 детей. Для тушения пожара задействовали семь водяных стволов. Для жителей был организован пункт обогрева и питания на базе средней школы №25, однако, по данным городского акимата, в первые часы обращений туда не поступало. Позже за помощью с размещением обратились девять семей.

Фото: МЧС РК

Спустя некоторое время стало известно о втором пожаре — на проспекте Жамбыла загорелся ресторан «Dr. Watson». Как выяснилось, огнем был охвачен летник, в то время как в основном здании находились посетители. Дополнительную опасность создавало расположение очага пожара — в непосредственной близости от автозаправочной станции.

Из заведения эвакуировали около 100 человек. Пожарным удалось не допустить распространения огня на основное здание ресторана и АЗС. Площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, в обоих случаях пострадавших нет. В социальных сетях очевидцы высказывают предположение, что причиной возгораний могли стать салюты, однако в ДЧС отмечают, что окончательные выводы делать рано.

По словам специалистов, точные причины пожаров будут установлены после завершения необходимых экспертиз — ориентировочно через 10–15 дней.

За прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 210 выезда, из них на пожары и случаи горения — 91.