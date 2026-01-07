РУ
    Из-за пожара в многоэтажке Талдыкоргана эвакуировали 35 человек

    В микрорайоне Каратал города Талдыкорган произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании, возникшем в квартире на первом этаже, поступило в 12:52, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    На место происшествия оперативно прибыли подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. Из-за плотного задымления подъезда было принято решение об эвакуации жильцов. Всего из дома эвакуировано 35 человек.

    В ходе спасательных мероприятий с использованием автолестницы из окон верхних этажей были спасены восемь человек, в том числе семеро детей.

    — В связи с плотным задымлением было принято решение об эвакуации жильцов через окна верхних этажей с помощью автолестницы. Пострадавших нет, — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу.

    В профилактических целях все спасенные были доставлены в многопрофильную больницу города Талдыкорган для дополнительного медицинского осмотра.

    По предварительным данным, причиной возгорания стали бытовые факторы.

    Также в ведомстве отметили, что в ликвидации пожара были задействованы 26 спасателей и 7 единиц пожарной техники. Пожар полностью ликвидирован в 13:40.

