Из-за пожара в многоэтажке Талдыкоргана эвакуировали 35 человек

На место происшествия оперативно прибыли подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. Из-за плотного задымления подъезда было принято решение об эвакуации жильцов. Всего из дома эвакуировано 35 человек.

В ходе спасательных мероприятий с использованием автолестницы из окон верхних этажей были спасены восемь человек, в том числе семеро детей.

— В связи с плотным задымлением было принято решение об эвакуации жильцов через окна верхних этажей с помощью автолестницы. Пострадавших нет, — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу.

В профилактических целях все спасенные были доставлены в многопрофильную больницу города Талдыкорган для дополнительного медицинского осмотра.

По предварительным данным, причиной возгорания стали бытовые факторы.

Также в ведомстве отметили, что в ликвидации пожара были задействованы 26 спасателей и 7 единиц пожарной техники. Пожар полностью ликвидирован в 13:40.

