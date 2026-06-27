Воздушный транспорт: готов ли Казахстан к эпохе аэротакси

На аэротакси из одного города в другой можно будет добраться всего за 15 минут. В Министерстве транспорта РК утверждают, что это не фантастика, а вполне реальный план, который предполагается реализовать в ближайшие два года, передает агентство Kazinform.

По данным компании, развивающей данное направление, к 2028 году аэротакси начнет выполнять рейсы по пяти маршрутам, связывающим Алматы, Конаев и Алатау.

Аэротакси (eVTOL) — это летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенные для быстрой и экологичной перевозки пассажиров в условиях плотной городской застройки. Аппараты взлетают и садятся на специальных площадках, называемых вертипортами.

В 2021 году китайская компания EHang первой в мире запустила воздушное такси, открыв новую страницу в развитии городской аэромобильности. Спустя несколько лет эта технология начала тестироваться и в Казахстане: 19 мая текущего года воздушное такси совершило демонстрационный полет на территории города Алатау.

Комментируя перспективы внедрения нового вида транспорта, министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что в стране уже ведется подготовительная работа.

— Строятся посадочные площадки для аэротакси. Начата работа по закупке аппаратов eVTOL. Мы ведем работу по направлению нормативно-правовых актов в Парламент. Надеемся, что Парламент нас поддержит, — сказал министр.

Предполагается, что аэротакси будет курсировать:

от Golden District в городе Алатау до Финансового центра;

от аэропорта Алматы до Golden District;

от города Конаева до Golden District;

от аэропорта Алматы до Финансового центра;

от Финансового центра до Медеу.

Во многих странах мира воздушное такси уже проходит испытания и начинает оказывать коммерческие услуги. Однако возникают вопросы: действительно ли аэротакси необходимо нашей стране? Кто станет его пользователем? Будет ли стоимость поездки доступна для рядовых казахстанцев? Сможет ли городская инфраструктура адаптироваться к новому виду транспорта?

Государственное регулирование

Чтобы понять идею аэротакси, важно прежде всего обратиться к понятию «экономика малых высот». В 2025 году вице-министр транспорта Талгат Ластаев впервые подробно обозначил подходы государства к развитию этого направления.

Фото: Министерство транспорта РК

Речь идет о новой транспортно-логистической экосистеме, которая включает грузовые беспилотники, выполняющие доставку на высоте до 1000 метров, а также связанную с ними телекоммуникационную инфраструктуру. Фактически речь идет о постепенном переносе части логистических операций и сервисов для населения из перегруженного наземного пространства в воздушное.

Фото: jobyaviation/instagram

Именно в этой концепции аэротакси рассматривается не как отдельный технологический эксперимент, а как элемент будущей городской мобильности, способный изменить подход к перевозкам людей и грузов в крупных агломерациях.

Премьер-министр Олжас Бектенов уделяет этому направлению особое внимание. Глава Правительства поручил Министерству транспорта подготовить законодательные поправки, касающиеся городской воздушной мобильности. В свою очередь, по словам заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, одним из ключевых направлений развития нового города Алатау станет экономика малых высот.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Город Алатау станет первым местом за пределами Китая, где, например, аэротакси или дроны можно будет тестировать на достаточно длинные дистанции — на высоте свыше 120 метров. Это пока только в Китае есть, в городе Шэньчжэнь реализовано, — сказал К. Бозумбаев в ходе совместного заседания палат Парламента.

Согласно информации, представленной К. Бозумбаевым, Казахстан ведет совместную работу с американской компанией Joby Aero и китайской компанией AutoFlight.

22 мая Министерство транспорта РК сообщило о разработке пакета поправок в законодательство для правовой базы аэротакси и городской воздушной мобильности. Министерством совместно с компаниями, участвующими во внедрении данного вида транспорта, в течение года проводилась работа по формированию необходимой нормативно-правовой базы для регулирования вопросов эксплуатации аэротакси и развития современной воздушной мобильности.

Фото: Министерство транспорта РК

По информации ведомства, в Алатау проходят испытания аппарата китайской компании AutoFlight. Радиус его полета составляет 250 километров, а скорость достигает 200 километров в час. Кроме того, Казахстан намерен выстраивать работу с учетом опыта международных авиационных регуляторов, таких как Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Насколько мы готовы к использованию аэротакси?

Главным разработчиком и инвестором проекта городской воздушной мобильности в Казахстане выступает Alatau Advanced Air Group (AAAG). Помимо привлечения инвестиций, компания отвечает за регулирование работы аэротакси. В стране планируется использовать два типа воздушного такси: первый — AAAG eVTOL, второй — AutoFlight Prosperity I. Кроме того, в рамках развития экономики низковысотного воздушного пространства AAAG намерена внедрять и использовать дроны.

— Город Алатау является наиболее подходящей площадкой для внедрения технологий городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Мировой опыт показывает, что систему аэротакси необходимо адаптировать к городской инфраструктуре. В новом городе Алатау, который только проектируется и строится, можно в полной мере реализовать потенциал этой технологии, — сказал менеджер проектов AAAG Данияр Утеулин.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Компания предлагает трехуровневую систему безопасности. Каждая функция аэротакси способна при необходимости дублировать и заменять другую, что обеспечивает дополнительную надежность всей системы.

Аэротакси, работающее на электричестве, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Уровень шума во время полета ниже, чем у вертолета и обычного автомобиля. По словам генерального директора по Центральной Азии компании Shenzhen Urban Transport Planning Center Фокс Ян, в основе системы управления лежит искусственный интеллект.

— Искусственный интеллект в режиме реального времени контролирует каждый рейс и осуществляет дополнительный мониторинг. Кроме того, дрон способен мгновенно обнаруживать препятствие на своем пути и самостоятельно принимать решение, — сказал он.

Основатель компании A2Z Drone Delivery Аарон Чжан отметил, что дрон способен работать во время дождя, снегопада и при ветре силой до 7 баллов. Устройство сохраняет работоспособность в штатном режиме при температуре от -10°C до +45°C.

В AAAG рассчитывают, что реализация проекта аэротакси позволит привлечь инвестиции в объеме 500 млн долларов США. Воздушное такси создаст возможность для открытия 3000 рабочих мест. В 2028 году воздушная линия Alatau Skyline будет полностью введена в эксплуатацию, после чего начнут выполняться коммерческие рейсы.

Для кого аэротакси будет выгодным?

В официальных заявлениях аэротакси позиционируется как транспорт, способный сократить количество дорожных заторов и сэкономить время пассажиров. Особенно с учетом расширения агломерации Алматы и увеличения транспортных потоков в пригородных зонах новый вид транспорта может сформировать устойчивый спрос.

В этой связи одним из вопросов, который вызывает наибольший интерес у населения, остается стоимость поездок на аэротакси. В мировой практике первые коммерческие рейсы аппаратов класса eVTOL, как правило, предлагаются по тарифам, сопоставимым со стоимостью вертолетных перевозок. В Казахстане конкретные расценки пока не озвучены.

По словам генерального исполнительного директора государственного фонда Alatau City Authority Алишера Абдыкадырова, в среднем пассажиры будут платить 1 доллар США за 1 км пути.

— Сегодня у служб такси также существуют различные категории обслуживания — эконом, комфорт, комфорт плюс и другие. Стоимость поездки на аэротакси будет соответствовать тарифам такси самого высокого класса. Потому что очевидно, что у него есть свои преимущества. Оно позволяет быстро доставить пассажира в пункт назначения, не теряя времени в дорожных заторах, — сказал А. Абдыкадыров.

Как решается вопрос безопасности?

Система городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) зависит не только от самих летательных аппаратов, но и от воздушной инфраструктуры. В нее входят такие элементы, как специальные посадочные площадки, автономная навигация, контроль воздушного движения, системы аварийной посадки и регулирование городского воздушного пространства.

Фото: ААК

По словам главного исполнительного директора Авиационной администрации Казахстана Майкла Дэниела, в 2025 году в стране было зарегистрировано 280 случаев столкновения самолетов с птицами. Это свидетельствует о том, что переход Казахстана к системе городской воздушной мобильности не может ограничиваться лишь приобретением новых летательных аппаратов. Для этого может потребоваться пересмотр всей системы управления воздушным пространством.

По мнению авиационного эксперта Серика Мыктыбаева, проект аэротакси на данном этапе больше напоминает технологическую и имиджевую инициативу, чем инструмент решения транспортных проблем.

— Для снижения пробок и транспортной нагрузки в крупных городах в первую очередь важно развивать наземный рельсовый транспорт. Мировой опыт показывает, что основным средством эффективной перевозки пассажиропотока в мегаполисах являются метро, легкорельсовый транспорт и пригородные железнодорожные линии. Для такого крупного города, как Алматы, это направление гораздо более актуально, — говорит эксперт.

Фото: из личного архива Серика Мыктыбаева

По его словам, при использовании аэротакси вопросам безопасности необходимо уделять особое внимание. В частности, риск столкновения с птицами остается одним из факторов, который уже давно присутствует в гражданской авиации.

Кроме того, эксперт считает, что стоимость услуг аэротакси может оказаться значительно выше некоторых прогнозов, которые озвучиваются сегодня.

— Для реализации этого проекта недостаточно просто приобрести летательные аппараты. Необходимо строить посадочные площадки, создавать систему технического обслуживания, готовить специалистов, обеспечивать содержание инфраструктуры. Поэтому предположение о тарифе в 1 доллар за километр может не соответствовать реальной ситуации на рынке. К примеру, в США стоимость услуг аэротакси рассматривается на существенно более высоком уровне, — отмечает он.

По мнению эксперта, во многих странах мира технология аэротакси все еще находится на стадии испытаний. Несмотря на то, что в Китае и США уже проводятся экспериментальные полеты, в основном они осуществляются в специально выделенных зонах, где полностью обеспечены требования безопасности.

— В будущем у этой технологии может сформироваться собственная аудитория. На первоначальном этапе она будет востребована скорее как сервис для определенной категории пассажиров или как туристическо-познавательный продукт, чем как массовый вид транспорта. Поэтому коммерческая эффективность проекта и реальный спрос среди населения станут понятны лишь со временем, — говорит Серик Мыктыбаев.

Мировой опыт

В мире пока не так много стран, где аэротакси используются в полном объеме. Лидирующие позиции занимает Китай, который уже вывел использование аэротакси на коммерческий уровень.

Китайская компания EHang получила от государственных органов сертификат на эксплуатацию аппарата eVTOL. Аппарат EH216-S выполняет коммерческие рейсы между городами Гуанчжоу и Хэфэй на расстоянии 1000-1200 километров.

Для развития рынка аэротакси в Китае применяется упрощенный порядок сертификации. Кроме того, аппараты eVTOL уже интегрированы в городскую транспортную систему страны. В Китае аэротакси в основном используются для организации экскурсионных полетов и перевозок на короткие расстояния.

Помимо Китая, к числу стран, активно продвигающих рынок воздушного такси, относятся и Объединенные Арабские Эмираты. Власти страны развивают проекты по запуску городских аэротакси в Дубае и Абу-Даби.

Для аппаратов eVTOL строятся специальные вертипорты. Заказать аэротакси можно будет через приложение Uber или обычное приложение для вызова такси и добраться из аэропорта до острова Пальма Джумейра всего за 10 минут (на автомобиле такая поездка занимает около 45 минут). Стоимость полета может составить от 95 до 150 долларов США, что эквивалентно примерно 44-70 тысячам тенге.

В свою очередь, США считаются мировым центром разработки аэротакси. В стране работают такие крупные производители, как Joby Aviation, Archer Aviation и Wisk Aero. Эти компании продолжают испытания аэротакси. Однако из-за сложной процедуры сертификации, установленной Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), полноценные коммерческие пассажирские перевозки пока не начались. В США аэротакси планируется использовать для перевозок между аэропортами и центрами городов, корпоративных поездок, медицинской логистики и туристических маршрутов. Испытательные полеты проводятся в штатах Калифорния и Нью-Йорк.

Япония развивает городскую воздушную мобильность в рамках технологической модернизации крупных городов. Запуск полномасштабных коммерческих рейсов, включая регулярные полеты над Токио, запланирован на 2028 год. За развитие услуг аэротакси в стране отвечает стартап SkyDrive. Регулярные испытания проводятся как над Токийским заливом, так и в других регионах страны.

Отдельного внимания заслуживает Германия — лидер европейского рынка аэротакси. Разработкой новых транспортных средств здесь занимаются компании Volocopter и Lilium. Эти организации стали одними из первых разработчиков пассажирских аппаратов eVTOL в Европе и уже проводили испытательные полеты с пассажирами на борту. Однако европейский рынок развивается медленно из-за строгих требований безопасности, сложных процедур сертификации и высокой стоимости проектов. Тем не менее Европейский союз продолжает финансировать исследования в области городской воздушной мобильности.

На Ближнем Востоке интерес к аэротакси возрастает. В 2025 году компания EHang совместно с Министерством транспорта Катара впервые провела испытательный полет аппарата eVTOL в Дохе. Страны Персидского залива рассматривают аэротакси как часть стратегии развития умных городов, технологической модернизации и диверсификации экономики в условиях постепенного снижения зависимости от нефтяных доходов.

Напомним, в своем Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Алатау станет новым центром деловой активности и инноваций. В сентябре этого года город получил специальный статус. В ноябре прошлого года стало известно, что Казахстан закупит электрические самолёты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау.

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