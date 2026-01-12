Власти Ирана заявили о полном контроле над ситуацией после протестов

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ситуация в стране после массовых антиправительственных протестов находится «под полным контролем». Об этом он сообщил, выступая на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране в понедельник, которую транслировала AlJazeera.

По его словам, протесты, охватившие различные регионы страны, «переросли в насилие и кровопролитие» и были использованы в качестве «предлога» для возможного вмешательства со стороны США.

— Ситуация сейчас находится под полным контролем. Протесты стали жестокими и кровавыми, чтобы дать повод Трампу для вмешательства, — заявил глава иранского МИД.

Арагчи не представил доказательств своих утверждений.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также заявил, что предупреждения президента США Дональда Трампа о возможных военных действиях против Тегерана, по его словам, могли побудить «террористов» атаковать протестующих и силы безопасности с целью спровоцировать иностранное вмешательство.

— Мы готовы к войне, но также готовы и к диалогу, — отметил Арагчи.

Он добавил, что иранские власти располагают видеоматериалами, на которых, как утверждается, зафиксирована раздача оружия участникам протестов, и сообщил о планах обнародовать признания задержанных. По его словам, демонстрации «подогревались и подпитывались» иностранными элементами, а силы безопасности продолжат поиск лиц, причастных к насилию.

— Сейчас происходят не протесты, а террористическая война против страны, — сказал Арагчи — Иранские власти располагают аудиозаписями голосовых сообщений, отправленных террористическим элементам, с приказом открыть огонь по мирным жителям и силам безопасности.

Кроме того, иранский министр заявил, что доступ к интернету в стране будет восстановлен в ближайшее время. По его словам, правительство координирует этот процесс с силовыми структурами, а подключение также будет возвращено дипломатическим представительствам и государственным ведомствам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные рассматривают «очень жесткие варианты» действий в отношении Ирана.

10 января Дональд Трамп прокомментировал продолжающиеся крупнейшие за последние три года массовые протесты против иранских властей, заявив, что США готовы помочь протестующим.

11 января спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что американские военные и Израиль станут «законными целями», если США нанесут удар по стране.

Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Ирана.

В понедельник в Иране объявили трехдневный траур по погибшим в ходе протестов.