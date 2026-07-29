Владимир Путин: Третьи «Игры будущего» принимает яркая и современная Астана

В своем обращении Президент России отметил, что «Игры будущего» объединяют спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру, а их главная миссия — содействовать гармоничному развитию человека, открытого прогрессу, современным технологиям и стремящегося к совершенству.

Он выразил уверенность, что со временем количество дисциплин в программе Игр и популярность фиджитал-спорта будут только расти.

— Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале–марте 2024 года у нас прошли первые «Игры будущего», которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. Отмечу, что с самого начала эти Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов, — сказал Президент России.

Владимир Путин также отметил, что география турнира расширяется.

— В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, принявшая эстафету у Абу-Даби, хозяев соревнований в прошлом году. Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и «Игр будущего» Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи «Игры будущего» проводятся в Астане. Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом. Его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях. Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд, — сказал Президент России.

Напомним, с 29 июля по 9 августа Астана впервые станет площадкой проведения международного турнира, объединяющего киберспорт, традиционные виды спорта и современные технологии. В этом году планируется участие более 800 спортсменов из 34 стран.

Соревнования в Астане пройдут по восьми дисциплинам – это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds.

25 июля Астана встретила первых участников турнира, а 27 июля в столицу прибыли гранды мировой Dota 2-сцены — Xtreme Gaming и Vici Gaming, за плечами которых финалы The International, победы на крупнейших турнирах и многолетние выступления на высшем уровне. В Астане ожидают 20 тысяч туристов на «Игры будущего — 2026».

Общий призовой фонд турнира «Игры Будущего — 2026» составляет 4 млн 650 тыс. долларов США. О том, кто представит Казахстан на турнире «Игры Будущего — 2026» — читайте в материале.

ТРК Президента обеспечит телевизионную съемку «Игр Будущего — 2026». Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии «Игр будущего — 2026».