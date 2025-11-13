РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Визит Токаева в Россию получился мощным — пресс-секретарь Путина

    Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию получился мощным, передает Kazinform со ссылкой на телеграм-канал Адиля Балтабаева

    Визит Токаева в Россию получился мощным — пресс-секретарь Путина
    Фото: Акорда

    — На переговорах с обеих сторон присутствовали около 50 делегатов. Российские журналисты отмечают, что не помнят, когда подобное происходило в последний раз, — говорится в телеграм-канале.

    Пресс-секретарь президента России заявил, что «государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию получился мощным — и главное, не с точки зрения антуража, а по смысловому наполнению».

    Дмитрий Песков также подчеркнул, что обилие вопросов двусторонней повестки требует присутствия фактически всего кабинета министров с обеих сторон.

    Напомним, по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина было подписано 14 документов, в том числе Декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Президент Казахстана Сотрудничество Владимир Путин
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают