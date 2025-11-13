Визит Токаева в Россию получился мощным — пресс-секретарь Путина

— На переговорах с обеих сторон присутствовали около 50 делегатов. Российские журналисты отмечают, что не помнят, когда подобное происходило в последний раз, — говорится в телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента России заявил, что «государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию получился мощным — и главное, не с точки зрения антуража, а по смысловому наполнению».



Дмитрий Песков также подчеркнул, что обилие вопросов двусторонней повестки требует присутствия фактически всего кабинета министров с обеих сторон.

Напомним, по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина было подписано 14 документов, в том числе Декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.