Видео крушения самолета Bek Air представили в суде

Суд проходит в Турксибском районном суде. Скамья подсудимых пуста — обвиняемыми по делу проходят пилоты воздушного судна Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, погибшие в катастрофе.

Во время заседания адвокат пилотов Бейбит Кендирбаев представил суду и участникам процесса видеоматериал, отражающий версию защиты о причинах трагедии. В фильме подробно рассказывается о ходе событий в день крушения.

В видео отмечается, что оба пилота имели значительный опыт работы в гражданской авиации. Погодные условия в тот день были благоприятными — температура воздуха составляла минус 13–14 градусов, слабый ветер 1–2 м/с. Рейс выполнялся на самолете Fokker-100, выпущенном в 1996 году.

Техническое обслуживание судна проводила инженерно-авиационная служба авиакомпании, соответствующая установленным стандартам. Перед полетом экипаж прошел необходимые проверки и визуально осмотрел самолет, оценив его состояние как удовлетворительное. Для дополнительной безопасности пилоты попросили повторно обработать стабилизатор противообледенительной жидкостью.

Согласно представленной версии, при разбеге самолет не смог набрать требуемую высоту, потерял устойчивость, пробил бетонное ограждение и столкнулся с незаконно построенным двухэтажным жилым домом.

Ранее была озвучена хронология переговоров пилотов самолета Bek Air.

Адвокаты настаивают на их оправдании и просят возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Международного аэропорта Алматы и Комитета гражданской авиации Минтранспорта.

Напомним, ранее суд арестовал имущество авиакомпании Bek Air.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, следующий рейсом Алматы — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

В 2021 году в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор бывшим чиновникам и риэлтору, которые незаконно продали земельные участки близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Эксперты в суде заявили, что жертв можно было избежать, если бы на пути не было незаконно построенного жилого дома.