Озвучена хронология переговоров пилотов потерпевшего крушение самолета BekAir

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Озвучена хронология переговоров пилотов самолета компании «BekAir», потерпевшего крушение под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На месте авиационного происшествия обнаружены и изъяты бортовые самописцы. Указанные самописцы находились в удовлетворительном состоянии. Решением комиссии бортовые самописцы направлены в МАК, с целью считывания и проведения анализа зарегистрированной в них информации», - сказал на брифинге в СЦК вице-премьер РК Роман Скляр.

После проведения анализа расшифровки и считывания в лаборатории МАК комиссией восстановлена хронология возникновения и развития особой ситуации.

«В 7 часов 20 минут 10 секунд был начат взлёт. В 7 часов 20 минут 41 секунду на приборной скорости 140 узлов. Экипажем были начаты действия по подъёму переделкой стойки шасси. В 7:20:45 произошёл отрыв самолёта от взлетно-посадочной полосы. На приборной скорости 148 узлов. Это максимально достигнутая скорость», - сказал Роман Скляр.

Вице-премьер продолжил, что после отрыва произошло сваливание самолёта, с развитием в начале левого крена в пять градусов, затем правого до 19 градусов и опять левого до 15 градусов.

«Экипаж пытался удержать воздушное судно на заданной траектории полёта. В результате развития кренящих моментов и уменьшения вертикальной перегрузки произошло касание ВПП основными стойками шасси и левым крылом. На основании имеющейся информации второй пилот через 10 секунд после отрыва предпринял попытку прекращения полёта, уменьшив режим работы двигателей. Однако через 4-5 секунд режим работы двигателей был опять увеличен до 93-95 процентов и взлёт был продолжен», - пояснил Роман Скляр

Было отмечено, что данные действия подтверждаются переговорами экипажа самолёта.

«В 7:20 минут 53 секунды начал развиваться правый крен, на что командир судна реагирует фразой - «Что такое?» В 7:20 минут 54 секунды второй пилот ответил - «Не знаю, что такое. Стабилизатор, тормозим». Далее ненормативная лексика одновременно с этой фразой. Наиболее вероятно, что второй пилот переводит рычаги управления вниз на малый газ. В 7:20 минут 57 секунд командир, реагируя на действия второго пилота фразой «Не нужно. Что ты делаешь?». Наиболее вероятно, что командир судна перемещает рычаги управления двигателем во взлетный режим, сопровождая действия фразой - «Поехали. Ушли, ушли», - рассказал Роман Скляр.

Далее, по его словам, в 7:21 минуту 4 секунды командир дает команду - «Убирай шасси!».

«В дальнейшем происходило многократное касание самолёта взлетно-посадочной полосы - шесть раз хвостовой частью, четыре раза основными стойками шасси и один раз крылом. С выкатыванием самолёта на левую сторону полосы, при этом были повреждены 38 огней взлетно-посадочной полосы. В 7:21 минуту 15 секунд на высоте пять метров началась уборка шасси. В дальнейшем произошло приземление самолёта на физюляж с последующим его движением по грунту за пределами взлетно-посадочной полосы», - резюмировал Роман Скляр.

Ранее, в ице-премьер РК назвал основную версию падения самолета Bek Air.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.