В Иране пригрозили жестким ответом после заявлений Трампа о возможном ударе

Поводом для реакции стали слова президента США Дональда Трампа, сделанные во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

Американский лидер заявил, что готов поддержать израильский удар по Ирану в случае, если Тегеран продолжит развитие ракетных программ или активизирует ядерную деятельность.

— Если Иран продолжит работу над ракетами — да. Если продолжит с ядерными возможностями — быстро. В одном случае, безусловно, да. В другом — мы сделаем это немедленно, — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

На эти заявления отреагировал советник Верховного лидера Ирана Али Шамхани. В опубликованном заявлении он подчеркнул, что оборонный и ракетный потенциал Ирана не подлежит внешнему контролю или согласованию.

— Ракетные возможности и оборона Ирана не являются предметом чьего-либо разрешения. Любая агрессия столкнется с немедленным жестким ответом, выходящим за пределы воображения ее планировщиков, — заявил Шамхани.

Under Iran’s defense doctrine, responses are set before threats materialize. Iran’s ‌#Missile_Capability⁩ and defense are not containable or permission-based. Any aggression will face an immediate ‌#Harsh_Response⁩ beyond its planners’ imagination. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) December 29, 2025

Он также отметил, что в рамках оборонной доктрины Ирана ответные меры формируются заранее, еще до практической реализации угроз, что, по его словам, должно служить сдерживающим фактором для потенциальных противников.

Заявления сторон прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности вокруг иранской ядерной программы и усиливающихся сигналов о готовности США и Израиля к более жестким сценариям давления на Иран.

В Тегеране подобные высказывания расценивают как элемент силового давления, подчеркивая готовность к немедленной реакции в случае эскалации.

Читайте также:

Иран и США обменялись жесткими заявлениями по ядерным переговорам в Совбезе ООН.

Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе в случае действий против Израиля.

Глава МИД Ирана заявил о попытках давления на страну через экономику.