Иран и США обменялись жесткими заявлениями по ядерным переговорам в Совбезе ООН

В ходе заседания Совет Безопасности ООН, который состоялся во вторник, представители Соединенных Штатов и Ирана обменялись резкими заявлениями относительно условий возможного возвращения к переговорам по ядерной сделке.

Американская сторона заявила о готовности к прямым переговорам, увязав их с отказом Тегерана от обогащения урана на своей территории, тогда как иранская делегация назвала такие требования нарушающими ее права.

Заместитель спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Морган Ортагус подчеркнула, что Вашингтон открыт к формальному диалогу лишь при условии прямых и содержательных переговоров.

— Соединенные Штаты готовы к официальным переговорам с Ираном, но только если Тегеран будет готов к прямому и содержательному диалогу. При этом мы ясно обозначили наши ожидания: прежде всего, не должно быть никакого обогащения урана на территории Ирана, — заявила она.

В ответ постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил США в отказе от справедливого переговорного процесса. Он заявил на заседании, что США не проводят честных переговоров, настаивая на политике нулевого обогащения урана.

— Мы приветствуем любые справедливые и содержательные переговоры, однако настаивание на политике нулевого обогащения противоречит нашим правам как участника Договора о нераспространении ядерного оружия и свидетельствует о нежелании вести честный диалог, — отметил дипломат, добавив, что Иран не намерен поддаваться давлению и запугиванию.

Как сообщалось, до июньской 12-дневной войны между Ираном и Израилем стороны провели пять раундов консультаций по ядерной проблематике. После этого переговорный процесс был приостановлен.

В конце сентября ряд санкций и эмбарго против Ирана был восстановлен в рамках механизма «снэпбэк», инициированного Великобританией, Францией и Германией, что вызвало возражения со стороны России и Китая.

Иран, в свою очередь, продолжает отрицать намерения по созданию ядерного оружия, заявляя о мирном характере своей программы.

Ранее мы рассказывали, что такое механизм «snapback».

Читайте также: ООН подтвердила возобновление санкций в отношении Ирана.