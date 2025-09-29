ООН подтвердила возобновление санкций в отношении Ирана

— В соответствии с процедурой, изложенной в пунктах 11 и 12 резолюции 2231 /2015/ Совета Безопасности, с 20:00 27 сентября по восточному летнему времени вступают в силу все положения резолюций 1696 /2006/, 1737 /2006/, 1747 /2007/, 1803 /2008/, 1835 /2008/ и 1929 /2010/ тем же образом, что и до принятия 20 июля 2015 года резолюции 2231 /2015/, — говорится в заявлении для корреспондентов, распространенном пресс-службой Генерального секретаря ООН.

Сообщается, что санкционный список, который ведет Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1737, был восстановлен и включает 43 физических лица и 78 юридических лиц, которые были включены в него до принятия резолюции 2231.

В прошлом месяце Франция, Великобритания и Германия официально применили механизм сnapback, который позволяет в течение 30 дней вновь ввести санкции ООН, если Иран будет признан виновным в нарушении ядерного соглашения 2015 года, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий /СВПД/.

19 сентября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, которая продлила бы смягчение санкций в отношении Ирана в рамках СВПД.

Последующая резолюция, которая предусматривала продление на шесть месяцев как СВПД, так и резолюции 2231, также не была принята Советом Безопасности в пятницу.