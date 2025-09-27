Совбез ООН не смог отсрочить восстановление санкций против Ирана

Резолюцию поддержали четыре делегации (Алжир, Китай, Пакистан и Россия), девять (Великобритания, Дания, Франция, Греция, Панама, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали) проголосовали против и две страны (Гайана и Республика Корея) воздержались.

На голосование был выставлен документ, продлевающий срок действия резолюции по так называемой «ядерной сделке» по Ирану.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был принят в 2015 году в результате длительных переговоров при участии Китая, Франции, Германии, России, Великобритании, США, ЕС и самого Ирана. Совет Безопасности тогда же единогласно принял резолюцию 2231, в которой он одобрил СВПД.

Сделка предусматривала ограничения на реализацию ядерной программы Ирана в обмен на снятие введенных ранее санкций. Договоренности предусматривали так называемый «механизм быстрого реагирования» по санкциям в случае, если участники соглашения сочтут, что Иран не выполняет взятые на себя обязательства.

Проект резолюции, представленный Китаем и Россией, был внесен в ответ на решение стран трех европейских стран — Франции, Германии и Великобритании, являющихся участниками СВПД, — задействовать механизм «быстрого реагирования» (snapback) для восстановления санкций против Ирана. Поскольку попытка не удалась, санкции должны быть восстановлены 28 сентября.

Выступая до голосования, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил «европейских коллег и США» в «курсе на эскалацию» и обмане. По его словам, Иран выполнил все условия, выдвинутые Великобританией, Францией и Германией, показав себя как «ответственный игрок, нацеленный на конструктивное решение этой ситуации». Однако европейские страны отказались отложить введение санкций, а США — провести переговоры с Ираном в ходе Недели высокого уровня в ООН.

Представитель Великобритании Барбара Вудворд, которая проголосовала против предложенной РФ и Китаем резолюции, заявила, что Иран не уважает глобальный режим нераспространения ядерного оружия, что изложено в более чем 60 докладах МАГАТЭ, подготовленных за последние шесть лет.

Она отметила, что в отношении Ирана вновь начнут действовать санкции ООН и все государства члены, согласно Уставу, обязаны их соблюдать.

При этом Вудворд добавила, что Великобритания готова продолжить поиск дипломатического решения, которое позволило бы отменить санкции в будущем.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что «сегодняшняя ситуация — это прямое следствие выхода Соединенных Штатов из СВПД и неспособности стран Е3 предпринять какие-либо эффективные меры для выполнения обязательств».

Ирана ранее объявил, что в ответ на попытки европейских стран вернуть санкции ООН против Тегерана сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено.