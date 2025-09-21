Иран в ответ на санкции приостановит сотрудничество с МАГАТЭ

Согласно заявлению Высшего совета национальной безопасности, Совет, собравшийся под председательством президента Масуда Пезешкиана, обсудил ситуацию в регионе и агрессивные действия Израиля в регионе.

На заседании, где также обсуждались попытки Великобритании, Франции и Германии, являющихся сторонами ядерного соглашения 2015 года, вернуть санкции ООН в отношении Тегерана, было подчеркнуто, что политика Ирана в нынешних условиях будет заключаться в максимально возможном сотрудничестве для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Ссылаясь на соглашение, достигнутое 9 сентября с МАГАТЭ, которое обеспечит возобновление инспекций, приостановленных Ираном после атак Израиля и США, было отмечено, что «несмотря на то, что Министерство иностранных дел сотрудничает с Агентством и представляет планы по решению проблемы, действия европейских стран фактически приведут к приостановке сотрудничества с Агентством».

Механизм «снепбек», который обеспечит введение санкций ООН против Ирана

Великобритания, Франция и Германия 28 августа приняли решение о введении механизма, предусмотренного ядерным соглашением 2015 года, который не был применен после одностороннего выхода США из соглашения и который называется «снепбек» (snapback) и дает возможность вновь ввести санкции ООН в отношении Ирана на основании нарушения им соглашения.

Задействование процедуры открывает 30-дневное окно, по истечении которого могут быть восстановлены санкции, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они касаются эмбарго на поставки вооружений, ограничений по баллистическим ракетам и заморозки активов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Эракчи заявил, что европейские стороны не имеют правовой основы для запуска этого механизма, поскольку «нарушили основы соглашения» и «утратили свою роль участников соглашения».

После атак Израиля и США Иран приостановил инспекции, но на прошлой неделе Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества. Этот шаг, положительно воспринятый европейскими странами, был сочтен недостаточным.

В соответствии с рутинной процедурой механизма «снепбек», предусмотренного резолюцией 2231 СБ ООН, отменяющей санкции ООН в отношении Тегерана, проект резолюции, представленный в СБ ООН и предусматривающий отказ от восстановления санкций в отношении Ирана, был отклонен в ходе голосования, состоявшегося 19 сентября.

Процесс «снепбек» завершится в полночь 28 сентября, если не будет достигнуто соглашение в последнюю минуту, которое приведет к принятию нового решения, или не будет продлен крайний срок, и санкции ООН в отношении Ирана автоматически вступят в силу.

