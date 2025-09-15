РУ
    18:27, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества

    Соглашение между Ираном и МАГАТЭ одобрено Комитетом по ядерным вопросам Совета национальной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA. 

    Фото: агентство IRNA

    Секретариат Совета национальной безопасности в воскресенье выпустил заявление относительно соглашений, подписанных между министром иностранных дел Ирана и Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, касающихся порядка взаимодействия Ирана и агентства в новых условиях (после июньских ударов Израиля и США на ядерные объекты Ирана), и сообщил основные положения.


    В заявлении указано, что текст этих соглашений был рассмотрен Комитетом по ядерным вопросам Совета национальной безопасности, и то, что подписано, в целом соответствует решениям этого комитета.

    Материал предоставлен партнерским агентством IRNA. 

