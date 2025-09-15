Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества
Соглашение между Ираном и МАГАТЭ одобрено Комитетом по ядерным вопросам Совета национальной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.
Секретариат Совета национальной безопасности в воскресенье выпустил заявление относительно соглашений, подписанных между министром иностранных дел Ирана и Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, касающихся порядка взаимодействия Ирана и агентства в новых условиях (после июньских ударов Израиля и США на ядерные объекты Ирана), и сообщил основные положения.
В заявлении указано, что текст этих соглашений был рассмотрен Комитетом по ядерным вопросам Совета национальной безопасности, и то, что подписано, в целом соответствует решениям этого комитета.
Материал предоставлен партнерским агентством IRNA.