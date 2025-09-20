Совбез ООН проголосовал за возвращение санкций против Ирана
Совбез ООН принял решение восстановить санкции против Ирана, приостановленные после заключения ядерного соглашения 2015 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Русскую службу ВВС.
Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в нарушении ключевого соглашения, гарантирующего, что Иран никогда не будет стремиться к созданию, приобретению или разработке ядерного оружия. Их поддержали шесть других стран, включая США, тогда как Китай, Пакистан и Россия проголосали за продление приостановки санкций.
Таким образом, санкции вновь начнут действовать в следующую субботу 26 сентября, если Иран и европейские лидеры до этого не придут к соглашению.
— Без выполнения самых базовых условий не существует четкого пути к быстрому дипломатическому решению. Мы сожалеем, что Иран до сих пор не предпринял необходимых шагов, и призываем его действовать немедленно, — заявила Reuters посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.
Напомним, ядерное соглашение 2015 года — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — было заключено между Ираном и пятью мировыми державами (Китай, Россия, Великобритания, Франция, США) после почти трех лет переговоров, зачастую проходивших на самом высоком уровне. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
На прошлой неделе Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества. Новое соглашение о сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ наделяет Исламскую Республику правом выбирать личности инспекторов МАГАТЭ, допускаемых до инспекции иранских ядерных объектов.