Совбез ООН проголосовал за возвращение санкций против Ирана

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в нарушении ключевого соглашения, гарантирующего, что Иран никогда не будет стремиться к созданию, приобретению или разработке ядерного оружия. Их поддержали шесть других стран, включая США, тогда как Китай, Пакистан и Россия проголосали за продление приостановки санкций.

Таким образом, санкции вновь начнут действовать в следующую субботу 26 сентября, если Иран и европейские лидеры до этого не придут к соглашению.

— Без выполнения самых базовых условий не существует четкого пути к быстрому дипломатическому решению. Мы сожалеем, что Иран до сих пор не предпринял необходимых шагов, и призываем его действовать немедленно, — заявила Reuters посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Напомним, ядерное соглашение 2015 года — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — было заключено между Ираном и пятью мировыми державами (Китай, Россия, Великобритания, Франция, США) после почти трех лет переговоров, зачастую проходивших на самом высоком уровне. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

На прошлой неделе Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества. Новое соглашение о сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ наделяет Исламскую Республику правом выбирать личности инспекторов МАГАТЭ, допускаемых до инспекции иранских ядерных объектов.