Европейская тройка инициировала процесс возврата санкций против Ирана

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии (ЕЗ) в четверг направили письмо в Совет Безопасности ООН, обвинив Иран в систематическом нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

В заявлении подчеркивается, что «с 2019 года Иран последовательно и намеренно отказывается выполнять свои обязательства, включая накопление высокообогащенного урана без гражданского обоснования».

Задействование процедуры открывает 30-дневное окно, по истечении которого могут быть восстановлены санкции, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они касаются эмбарго на поставки вооружений, ограничений по баллистическим ракетам и заморозки активов.

— Иран не вернулся к выполнению обязательств перед МАГАТЭ и не предпринял шагов для достижения приемлемого дипломатического решения, — сообщается в письме министров.

As #E3 🇩🇪🇫🇷🇬🇧, we have made every effort to reach a diplomatic solution to #Iran’s nuclear program. Today, we notified the UNSC of Iran’s significant non-performance of its #JCPoA commitments and triggered the #snapback mechanism. Full declaration 👉 https://t.co/yprrc9ml9q — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 28, 2025

В Тегеране решение европейских стран назвали «незаконным и необоснованным».

Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Исламская Республика «ответит соразмерными мерами для защиты национальных интересов», но выразил надежду, что «Европа пересмотрит ошибочный шаг в ближайшие дни».

Iran Condemns E3's Trigger of Snapback Mechanism as "Illegal, Unjustified"https://t.co/qOdAmPO8dr pic.twitter.com/EqhQTio0nc — Fars News Agency (@EnglishFars) August 28, 2025

Европейские дипломаты подчеркивают, что остаются привержены поиску дипломатического выхода и используют открывшееся 30-дневное окно для контактов с Тегераном. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что этот срок «дает возможность найти политическое решение».

Тем временем в Иране звучат призывы к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. По данным агентства Tasnim, парламент готовит проект такого решения в ответ на действия европейцев.

В США, напротив, инициативу Е3 приветствовали. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Вашингтон «по-прежнему готов к прямым переговорам с Ираном ради мирного урегулирования ядерного вопроса».

Эксперты предостерегают, что шаг европейцев может запустить «цикл давления и ответных мер» и еще сильнее осложнить переговорный процесс после израильских атак на иранские ядерные объекты летом.

The E3 are demonstrating what passes for a “credible” negotiating partner in the so-called “rules-based international order,” where might makes right and where the “violator” dictates the rules of the game.



Their decision to trigger the re-imposition of terminated Security… pic.twitter.com/NnLdk0cjSC — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) August 29, 2025

