    17:45, 29 Август 2025 | GMT +5

    Европейская тройка инициировала процесс возврата санкций против Ирана

    Великобритания, Германия и Франция объявили о задействовании механизма «snapback», который может вернуть режим санкций Совбеза ООН против Тегерана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Европейская тройка инициировала процесс возврата санкций против Ирана
    Фото: x.com / @EnglishFars

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии (ЕЗ) в четверг направили письмо в Совет Безопасности ООН, обвинив Иран в систематическом нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

    В заявлении подчеркивается, что «с 2019 года Иран последовательно и намеренно отказывается выполнять свои обязательства, включая накопление высокообогащенного урана без гражданского обоснования».

    Задействование процедуры открывает 30-дневное окно, по истечении которого могут быть восстановлены санкции, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они касаются эмбарго на поставки вооружений, ограничений по баллистическим ракетам и заморозки активов.

    Ранее мы рассказывали, что такое механизм автоматического возврата санкций –«снэпбэк» (snapback).

    — Иран не вернулся к выполнению обязательств перед МАГАТЭ и не предпринял шагов для достижения приемлемого дипломатического решения, — сообщается в письме министров.

    В Тегеране решение европейских стран назвали «незаконным и необоснованным».

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Исламская Республика «ответит соразмерными мерами для защиты национальных интересов», но выразил надежду, что «Европа пересмотрит ошибочный шаг в ближайшие дни».

    Европейские дипломаты подчеркивают, что остаются привержены поиску дипломатического выхода и используют открывшееся 30-дневное окно для контактов с Тегераном. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что этот срок «дает возможность найти политическое решение».

    Тем временем в Иране звучат призывы к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. По данным агентства Tasnim, парламент готовит проект такого решения в ответ на действия европейцев.

    В США, напротив, инициативу Е3 приветствовали. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Вашингтон «по-прежнему готов к прямым переговорам с Ираном ради мирного урегулирования ядерного вопроса».

    Эксперты предостерегают, что шаг европейцев может запустить «цикл давления и ответных мер» и еще сильнее осложнить переговорный процесс после израильских атак на иранские ядерные объекты летом.

    Накануне мы сообщали, что переговоры Ирана и «европейской тройки» зашли в тупик на фоне угрозы санкций.

    Арсен Утешев
