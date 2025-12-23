Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе в случае действий против Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль осведомлен о недавних военных учениях Ирана и внимательно следит за ситуацией. Об этом он сообщил в понедельник на совместной пресс-конференции в Иерусалиме с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

— Мы следим за этим и принимаем все необходимые меры подготовки. Я хочу четко донести до Ирана: любые действия против Израиля будут встречены очень жестким ответом, — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, ядерная деятельность Тегерана станет одной из тем переговоров с президентом США Дональд Трамп во время предстоящего визита израильского премьера в Вашингтон. Нетаньяху отметил, что, несмотря на недавние обострения, Израиль не стремится к конфронтации с Ираном и заинтересован в стабильности и безопасности в регионе.

Ранее иранские СМИ сообщили о проведении ракетных учений в ряде городов страны. Западные государства рассматривают ракетный потенциал Ирана как фактор, способный дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, тогда как Тегеран отрицает намерения создавать ядерное оружие.

В ходе встречи лидеры Израиля, Греции и Кипра также договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности и энергетики, включая развитие инфраструктурных и энергетических проектов, направленных на укрепление связей Восточного Средиземноморья с Европой.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis and Cypriot President Nikos @Christodulides held a joint meeting this evening as part of the diplomatic summit in Jerusalem. pic.twitter.com/9iyU3BWvw8 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 22, 2025

Как отмечает The Times of Israel, трехсторонний саммит, ставший десятым по счету между Грецией, Кипром и Израилем прошел на фоне сообщений о том, что Афины, Никосия и Тель-Авив изучают возможность создания сил быстрого реагирования в Восточном Средиземноморье. Эти обсуждения связаны с растущей обеспокоенностью Греции расширением военного присутствия и влияния Турции в регионе.

Выступая на саммите, Нетаньяху также затронул тему региональной безопасности, не упоминая напрямую Анкару, однако сделав прозрачный намек на попытки усиления влияния отдельных государств.

— Все наши страны в прошлом пережили завоевания различными империями, однако благодаря мужеству и жертвам мы добились независимости в новое время. Тем, кто фантазирует о восстановлении империй и господстве над нашими землями, я говорю — забудьте об этом. Этого не будет, — заявил он.

По словам израильского премьера, Израиль, Греция и Кипр способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность, а углубление трехстороннего сотрудничества лишь усиливает этот потенциал.

