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    20:05, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Греция налаживают сотрудничество в судостроении и логистике

    C 4 по 6 июня проходит визит руководства Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» в Грецию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Греция налаживают сотрудничество в судостроении и логистике
    Фото: посольство РК

    Визит организован Посольством РК в целях укрепления двустороннего сотрудничества в морской отрасли.

    В состав делегации вошли руководители ключевых казахстанских морских структур, включая генерального директора КМТФ Айдара Оржанова.

    В рамках визита казахстанская делегация провела встречи с руководством ведущих греческих судоходных компаний, а также посетила производственные объекты судоремонта и ряд объектов портовой инфраструктуры.

    Казахстан и Греция налаживают сотрудничество в судостроении и логистике
    Фото: Посольство РК

    Основное внимание было уделено обсуждению перспективных направлений взаимодействия в сфере судостроения, технического обслуживания флота, логистики, а также развития транспортных маршрутов. Особый интерес вызвало изучение опыта греческой стороны в интеграции современных технологических решений в управление морским флотом.

    Стороны выразили готовность к расширению диалога и налаживанию устойчивых каналов сотрудничества между профильными организациями двух стран. Визит стал важным шагом к формированию прочного партнерства между Казахстаном и Грецией в области морских перевозок и логистики.

    О том, что в 2026 году судостроительный завод «Зенит» в Уральске планирует выпустить первое казахстанское многофункциональное судно в Каспий, читайте здесь.

     

    Теги:
    Морской порт МИД РК Судоходство Греция
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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