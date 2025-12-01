Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам движения «Хезболла» в различных районах Ливана.

Среди пораженных целей — военный лагерь, использовавшийся для подготовки боевиков, а также другие элементы военной инфраструктуры.

По данным израильской стороны, на территории лагеря проводились тренировки, учебные стрельбы, артиллерийская подготовка, а также осуществлялось хранение вооружений. В ходе ударов были уничтожены пусковые установки и объекты, классифицированные ЦАХАЛ как террористическая инфраструктура.

The IDF confirms it carried out a wave of airstrikes on Hezbollah military sites storing weapons caches, and training facilities in the Beqaa Valley and southern Lebanon. The main training compound in Qalaat Jabour was among the targets. https://t.co/7X1albT0yL pic.twitter.com/Up6O7IzWTe — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) December 18, 2025

Кроме того, удары были нанесены по зданиям в глубине ливанской территории, которые, по информации ЦАХАЛ, использовались «Хезболлой» для хранения оружия и проведения оперативной деятельности в последние месяцы.

В израильской армии заявили, что присутствие военной инфраструктуры и деятельность «Хезболлы» в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном, достигнутых в рамках соглашения о прекращении огня, и представляют угрозу безопасности Израиля.

— ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз Израилю и недопущения восстановления военного потенциала «Хезболлы», — подчеркивается в заявлении израильской армии.

Ливанские СМИ сообщают, что серия израильских ударов была направлена ​​по районам в восточном и южном Ливане.

Спикер парламента Ливана Набих Берри прокомментировал израильские удары по южному Ливану и долине реки Бекаа, назвав их «израильским посланием», направленным против запланированной на четверг в Елисейском дворце конференции в поддержку ливанской армии, сообщает ливанская газета L’Orient Today.

Ожидается, что в этом совещании примут участие начальник штаба сухопутных войск ливанской армии Родольф Хайкал и представитель США Морган Ортагус.

Несмотря на перемирие, заключенное между Израилем и «Хезболлой» в ноябре 2024 года, Израиль продолжает наносить удары по Ливану, а также сохраняет войска в пяти южных районах Ливана, которые он считает «стратегически важными». В результате одного из последних нападений в конце ноября был убит начальник штаба «Хезболлы».

