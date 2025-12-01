РУ
    22:34, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана

    Нападениям подверглись военный лагерь и инфраструктура шиитского движения в разных районах страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана
    Фото: x.com / @ariel_oseran

    Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам движения «Хезболла» в различных районах Ливана. 

    Среди пораженных целей — военный лагерь, использовавшийся для подготовки боевиков, а также другие элементы военной инфраструктуры.

    По данным израильской стороны, на территории лагеря проводились тренировки, учебные стрельбы, артиллерийская подготовка, а также осуществлялось хранение вооружений. В ходе ударов были уничтожены пусковые установки и объекты, классифицированные ЦАХАЛ как террористическая инфраструктура.

    Кроме того, удары были нанесены по зданиям в глубине ливанской территории, которые, по информации ЦАХАЛ, использовались «Хезболлой» для хранения оружия и проведения оперативной деятельности в последние месяцы.

    В израильской армии заявили, что присутствие военной инфраструктуры и деятельность «Хезболлы» в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном, достигнутых в рамках соглашения о прекращении огня, и представляют угрозу безопасности Израиля.

    — ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз Израилю и недопущения восстановления военного потенциала «Хезболлы», — подчеркивается в заявлении израильской армии.

    Ливанские СМИ сообщают, что серия израильских ударов была направлена ​​по районам в восточном и южном Ливане.

    Спикер парламента Ливана Набих Берри прокомментировал израильские удары по южному Ливану и долине реки Бекаа, назвав их «израильским посланием», направленным против запланированной на четверг в Елисейском дворце конференции в поддержку ливанской армии, сообщает ливанская газета L’Orient Today.

    Ожидается, что в этом совещании примут участие начальник штаба сухопутных войск ливанской армии Родольф Хайкал и представитель США Морган Ортагус.

    Несмотря на перемирие, заключенное между Израилем и «Хезболлой» в ноябре 2024 года, Израиль продолжает наносить удары по Ливану, а также сохраняет войска в пяти южных районах Ливана, которые он считает «стратегически важными». В результате одного из последних нападений в конце ноября был убит начальник штаба «Хезболлы».

    Ранее мы рассказывали о перипетиях непростых вызовов, стоящих перед Ливаном сегодня и попытках разоружить «Хезболлу».

    Арсен Утешев
