Начальник штаба «Хезболлы» убит в результате израильского удара по Ливану

Хайтами Али Табтабаи, начальника штаба «Хезболлы», израильские военные представили как ветерана группировки, занимавшего ряд высоких должностей.

«Хезболла» подтвердила смерть Табтабаи, заявив, что Израиль пересек «красную черту», нанеся этот удар.

Правительство США ввело санкции против Табтабаи в 2016 году и признало его террористом. За информацию о его местонахождении предлагалось вознаграждение в размере 5 млн долларов.

США охарактеризовали его как ключевого военного лидера «Хезболлы», который когда-то командовал спецназом группировки в Сирии и Йемене. По мнению американских властей, его действия в этих странах были частью более широких усилий «Хезболлы» по предоставлению обучения, материальных средств и персонала «в поддержку ее дестабилизирующей деятельности в регионе».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара, который пришелся по жилому дому в густонаселенном районе Дахия, погибли по меньшей мере пять человек, 28 получили ранения.

Это первый удар Израиля по южной части Бейрута за последние месяцы. Он был нанесен на фоне эскалации кампании Израиля против людей, которые, по его утверждению, связаны с «Хезболлой» — шиитской мусульманской группировкой, поддерживаемой Ираном, — несмотря на перемирие, достигнутое при посредничестве США и Франции и вступившее в силу в ноябре прошлого года.

Израильские официальные лица заявляют, что «Хезболла» пытается восстановить свой военный потенциал, занимается контрабандой оружия и наращивает производство ударных дронов в качестве альтернативы ракетам. Есть опасения по поводу эскалации военных действий.

— Государство Израиль не позволит «Хезболле» восстановить свою мощь, и мы не позволим ей вновь представлять угрозу для Израиля, — заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он сказал, что ожидает от ливанского правительства выполнения его обязательства по разоружению «Хезболлы».

Президент Ливана Жозеф Аун призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, который продолжает оккупировать по меньшей мере пять населенных пунктов на юге Ливана, заявив, что действия Израиля являются нарушением соглашения, положившего конец 13-месячному конфликту.

Ливанское правительство пообещало разоружить «Хезболлу», но группировка отказывается разоружаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки, полностью не выведет войска из Ливана и не освободит ливанских заключенных.

Последний конфликт между Израилем и «Хезболлой» произошел после того, как ливанская группировка начала обстреливать израильские позиции на следующий день после атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. «Хезболла» заявила, что действует из солидарности с палестинцами в Газе.

Ливанские власти заявили, что в результате израильских атак погибли около 4 тысяч человек, в том числе мирные жители, и более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Израильские власти заявляли, что в ходе боевых действий погибли более 80 израильских солдат и 47 мирных жителей.

Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес авиаудары по одному из районов Бейрута.