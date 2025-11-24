Израиль нанес авиаудары по одному из районов Бейрута
ЦАХАЛ утверждает, что целью ударов стал один из главных командиров «Хезболла» Хайтам Али Табатабаи, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Как пишет издание, удары были нанесены несмотря на официально продолжающийся режим прекращения огня, о котором Израиль и группировка договорились почти год назад.
Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия, этим удар обосновал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
— Израиль полон решимости действовать для достижения своих целей, где бы они ни находились и когда бы они ни были, — добавил вместе с тем израильский премьер.
Reuters со ссылкой на представителей ливанских медорганов пишет, что в результате авиаудара по меньшей мере два десятка человек получили ранения и были доставлены в местные больницы.
При этом неизвестно, был ли убит указанный Израилем командир «Хезболлы», которого называют вторым по значимости в руководстве группировкой.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль атаковал по базам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана.