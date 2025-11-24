Израиль нанес авиаудары по одному из районов Бейрута

Как пишет издание, удары были нанесены несмотря на официально продолжающийся режим прекращения огня, о котором Израиль и группировка договорились почти год назад.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия, этим удар обосновал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

— Израиль полон решимости действовать для достижения своих целей, где бы они ни находились и когда бы они ни были, — добавил вместе с тем израильский премьер.

Reuters со ссылкой на представителей ливанских медорганов пишет, что в результате авиаудара по меньшей мере два десятка человек получили ранения и были доставлены в местные больницы.

При этом неизвестно, был ли убит указанный Израилем командир «Хезболлы», которого называют вторым по значимости в руководстве группировкой.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль атаковал по базам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана.