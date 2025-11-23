Израиль атаковал по базам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана

Как сообщает телеканал Al Jadeed, истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по предполагаемым подземным объектам и базам «Хезболлы».

Очевидцы передали, что клубы густого дыма поднимаются в небо из районов, подвергшихся авианалету. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.

— Израильские самолеты остаются в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и горной местностью на границе с Сирией. Сообщения об авианалетах поступили с юга Ливана, где ВВС Израиля атаковали наземные цели в Джермуке, Эль-Джаббуре, Эль-Махмудии и Рейхане, — отмечается в сообщении.

В первой половине дня при атаках израильских беспилотников были убиты два активиста «Хезболлы» в провинции Набатия, еще пять человек получили ранения.

По данным Минздрава республики, с начала года Израиль совершил свыше 5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов погибли 337 человек и 945 получили ранения.

Ранее израильская армия заявила о нанесении ударов по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря радикального палестинского движения ХАМАС на юге Ливана.