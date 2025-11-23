РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:43, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Израиль атаковал по базам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана

    Сильные взрывы раздались в окрестностях городов Баднаиль, Тарайя и Шимстар, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Израиль Бекаа алқабындағы «Хезболла» позицияларына соққы берді
    Фото: Anadolu

    Как сообщает телеканал Al Jadeed, истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по предполагаемым подземным объектам и базам «Хезболлы». 

     Очевидцы передали, что клубы густого дыма поднимаются в небо из районов, подвергшихся авианалету. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.

    — Израильские самолеты остаются в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и горной местностью на границе с Сирией. Сообщения об авианалетах поступили с юга Ливана, где ВВС Израиля атаковали наземные цели в Джермуке, Эль-Джаббуре, Эль-Махмудии и Рейхане, — отмечается в сообщении. 

    В первой половине дня при атаках израильских беспилотников были убиты два активиста «Хезболлы» в провинции Набатия, еще пять человек получили ранения.

    По данным Минздрава республики, с начала года Израиль совершил свыше 5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов погибли 337 человек и 945 получили ранения.

    Ранее израильская армия заявила о нанесении ударов по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря радикального палестинского движения ХАМАС на юге Ливана. 

    Теги:
    Мировые новости Израиль Ливан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают