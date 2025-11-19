Израиль нанес удары по Ливану

— Армия обороны Израиля нанесла удары по террористам, действовавшим на территории тренировочного лагеря ХАМАС в районе (лагеря палестинских беженцев) Айн-эль-Хильва на юге Ливана. Военный лагерь, подвергшийся удару, использовался террористами ХАМАС для учений с целью планирования и проведения терактов против израильских военнослужащих и государства Израиль, — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что «перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба мирному населению», среди которых военные перечислили «применение высокоточных боеприпасов», «наблюдение с воздуха» и «сбор дополнительных разведданных».

— Армия обороны Израиля действует против формирований ХАМАС в Ливане и продолжит действовать против террористов ХАМАС, где бы они ни находились, — заверили в армейском ведомстве.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля вновь обострился конфликт с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла». Причиной новой волны атак стало нарушение условий перемирия, которое было заключено год назад.

Несмотря на решение правительства Ливана, «Хезболла» отказалась разоружаться и, по данным израильских военных, вновь активизировала деятельность в приграничных районах.