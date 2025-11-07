РУ
    17:32, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Израиль снова атаковал позиции «Хезболлы» на ливанской границе

    На севере Израиля вновь обострился конфликт с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла», передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD. 

    Израиль снова атаковал позиции «Хезболлы» на ливанской границе
    Фото: BILD

    Как пишет издание, израильская армия за последние сутки нанесла целую серию авиаударов по объектам боевиков на юге Ливана, заявив, что атакует «военную инфраструктуру» организации. 

    — Израиль заранее предупредил жителей о необходимости покинуть здания рядом с целями. Министерство здравоохранения Ливана сообщило как минимум об одном погибшем и восьми раненых в результате удара у города Тир, — отмечено в сообщении. 

    Причиной новой волны атак стало нарушение условий перемирия, которое было заключено год назад.

    Несмотря на решение правительства Ливана, «Хезболла» отказалась разоружаться и, по данным израильских военных, вновь активизировала деятельность в приграничных районах. 

    Ранее Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что «Хезболла» стремится перевооружиться и что Израиль будет действовать в целях «самообороны».  

    Напомним,  Израиль объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной. Решение принято на фоне угрозы контрабанды оружия с использованием беспилотников.    

