Израиль снова атаковал позиции «Хезболлы» на ливанской границе

Как пишет издание, израильская армия за последние сутки нанесла целую серию авиаударов по объектам боевиков на юге Ливана, заявив, что атакует «военную инфраструктуру» организации.

— Израиль заранее предупредил жителей о необходимости покинуть здания рядом с целями. Министерство здравоохранения Ливана сообщило как минимум об одном погибшем и восьми раненых в результате удара у города Тир, — отмечено в сообщении.

Причиной новой волны атак стало нарушение условий перемирия, которое было заключено год назад.

Несмотря на решение правительства Ливана, «Хезболла» отказалась разоружаться и, по данным израильских военных, вновь активизировала деятельность в приграничных районах.

Ранее Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что «Хезболла» стремится перевооружиться и что Израиль будет действовать в целях «самообороны».

Напомним, Израиль объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной. Решение принято на фоне угрозы контрабанды оружия с использованием беспилотников.