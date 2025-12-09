РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:55, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    В южноливанском приграничье вновь зафиксировано обострение обстановки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
    Фото: x.com / @IAFsite

    Израильская армия заявила во вторник, что нанесла серию ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в ряде районов на юге Ливана.

    По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), среди целей был тренировочный комплекс, используемый боевым крылом «Хезболлы» — силами «Радван», а также ряд сооружений и пусковая площадка.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что данная инфраструктура применялась для подготовки и продвижения атак против Израиля и рассматривалась как нарушение достигнутых договоренностей.

    — Удары по целям и военная подготовка к действиям против Государства Израиль являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозой Государству Израиль, — сообщили в ЦАХАЛ.

    Удары были нанесены после того, как менее недели назад Израиль и Ливан направили гражданских представителей в военную комиссию, наблюдающую за прекращением огня. Этот шаг рассматривается как движение в сторону расширения переговоров в соответствии с ближневосточной инициативой президента США Дональда Трампа.

    Ливанское агентство NNA сообщило, что израильские самолеты совершили серию авиаударов по нескольким районам на юге страны.

    Ранее мы рассказывали о текущей ситуации в Ливане и с какой дилеммой сегодня столкнулись власти в Бейруте.

    Израиль Ливан
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
