Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Израильская армия заявила во вторник, что нанесла серию ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в ряде районов на юге Ливана.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), среди целей был тренировочный комплекс, используемый боевым крылом «Хезболлы» — силами «Радван», а также ряд сооружений и пусковая площадка.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что данная инфраструктура применялась для подготовки и продвижения атак против Израиля и рассматривалась как нарушение достигнутых договоренностей.

🎯STRUCK: Hezbollah terrorist infrastructure in several areas in southern Lebanon



As part of the strikes, the IDF struck:

• Radwan Force training compound

• Shooting ranges used for terrorist training

• Weapons training areas for various weapon types

• Military structures… — Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2025

— Удары по целям и военная подготовка к действиям против Государства Израиль являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозой Государству Израиль, — сообщили в ЦАХАЛ.

Удары были нанесены после того, как менее недели назад Израиль и Ливан направили гражданских представителей в военную комиссию, наблюдающую за прекращением огня. Этот шаг рассматривается как движение в сторону расширения переговоров в соответствии с ближневосточной инициативой президента США Дональда Трампа.

مشاهد إضافية لاستهداف أطراف وادي رومين ومرتفعات إقليم التفاح في أطراف بلدة جباع من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي pic.twitter.com/V2XS8sTkk7 — Annahar النهار (@Annahar) December 8, 2025

Ливанское агентство NNA сообщило, что израильские самолеты совершили серию авиаударов по нескольким районам на юге страны.

Ранее мы рассказывали о текущей ситуации в Ливане и с какой дилеммой сегодня столкнулись власти в Бейруте.