Ливан под давлением: будет ли разоружение «Хезболлы»

Почему вопрос разоружения вернулся именно сейчас?

«Хезболла» — это шиитское военизированное движение в Ливане, в переводе с арабского — «партия Аллаха». Наряду с союзной ей партией «Амаль» представляет мусульман-шиитов. Имеет мандаты в парламенте, а также собственные вооруженные силы.

Тут необходимо напомнить о том, что ливанское общество — это полотно, сотканное из конфессиональных и этнических сообществ. Самые крупные группы в стране — это христиане, мусульмане-шииты и мусульмане-сунниты. Между этими тремя группами и поделена власть: президентом страны является христианин-маронит, премьер-министром — мусульманин-суннит, а должность спикера парламента отведена мусульманину-шииту.

Страна обладает собственными вооруженными силами, но параллельно с ними существует военное крыло «Хезболлы», сопоставимое с небольшой армией. Во время вторжений Израиля в Ливан именно отряды «Хезболлы» оказали сопротивление — тем самым шиитская группировка заслужила реноме защитника страны.

Фото: Вид на Бейрут, ноябрь 2025 года // А.Утешев / Kazinform

Сегодня тема разоружения «Хезболлы» снова стала центральной из-за ряда факторов, которые совпали впервые за много лет. Главным катализатором стал длившийся около года вооруженный конфликт с Израилем.

За год взаимных ударов с Израилем шиитское движение понесло значительные потери в командном составе, инфраструктуре и запасах вооружения.

Израильские силы регулярно обстреливали южный Ливан, где проживают преимущественно шиитские общины, а также район Дахия — шиитский пригород Бейрута, известный как «цитадель «Хезболлы», где точечно уничтожались боевики и командиры группировки.

Один из таких ударов в сентябре 2024 года привел к гибели лидера движения — генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы. Отдельно проведенная Израилем операция с дистанционным подрывом пейджеров, которыми пользовались члены «оси сопротивления», нанесла ощутимый ущерб боевикам и их связям.

Фото: Место гибели генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы в Дахие/ А.Утешев / Kazinform

В итоге «Хезболла» вышла из войны стратегически ослабленной: ракеты стали менее эффективными, логистика была нарушена, а южные районы, где проживают шиитские общины, понесли серьезный урон. Это создало в Ливане ощущение «момента уязвимости», когда обсуждение вооруженного статуса движения стало менее табуированным.

Одновременно усилилось недовольство внутри ливанского общества. Часть ливанского политического класса (прежде всего блоки, ориентированные на государственность и восстановление экономики) считают, что двоевластие в сфере безопасности мешает стране получать внешнюю финансовую помощь. Бизнес-элиты, христианские партии и часть суннитских общин открыто говорят, что вооруженное крыло «Хезболлы» удерживает Ливан в состоянии постоянной напряженности.

One year since the ceasefire in #Lebanon. Since the ceasefire went into effect, 218 #Hezbollah operatives have been eliminated, comprising roughly one-third of all #IDF strikes in Lebanon.

34% of the eliminations were carried out north of the Litani (74 eliminations), 49% south… pic.twitter.com/UjOpFqBNr1 — Israel-Alma (@Israel_Alma_org) November 27, 2025

Позиция правительства и международных партнеров

Для нынешнего ливанского правительства вопрос разоружения «Хезболлы» — это часть более широкой стратегии по восстановлению управляемости государства и укреплению его институтов. Оно стремится сохранить армию и вооруженные силы исключительно в компетенции государства, а также создать условия для экономического восстановления.

В правительственных коридорах Бейрута все чаще говорят о том, что страна не может оставаться в условиях параллельных вооруженных структур, особенно после разрушений на юге от израильских бомбардировок и истощения государственных ресурсов. Кабинет министров видит в этом не направленное против шиитского сообщества действие, а как шаг к восстановлению государственности и снижению уровня риска на границе.

Фото: А.Утешев / Kazinform

Сказывается и внешнее давление. Соединенные Штаты, Франция, Саудовская Аравия и ОАЭ все чаще увязывают дальнейшую экономическую поддержку с укреплением полномочий ливанской армии и реальным контролем государства над вопросами безопасности.

Они продвигают идею передачи вопросов обеспечения безопасности на юге Ливана только государственным структурам. Международные доноры говорят прямо: без ясного механизма контроля над оружием Ливан не сможет перейти к восстановлению экономики.

Важным элементом позиции международных акторов остается резолюция Совета Безопасности ООН 1701, которая предусматривает отсутствие вооруженных группировок южнее реки Литани. Доводы партнеров сводятся к тому, что соблюдение этой нормы создаст условия для возвращения населения, восстановления инфраструктуры и перехода к планированию долгосрочных экономических программ.

При этом иностранные государства прекрасно понимают внутреннюю сложность вопроса. Поэтому они избегают прямых требований разоружения. Однако в их предлагаемых инициативах прослеживается единый вектор: усиление ливанской армии, повышение прозрачности и ответственности в сфере безопасности, ограничение автономии вооруженных групп и поэтапный политический диалог с участием всех ключевых сил.

Ответ «Хезболлы»: логика сопротивления

Хезболла воспринимает давление на свое вооруженное крыло как угрозу собственной политической роли и как попытку изменить стратегический баланс в Ливане и регионе.

Фото: naharnet.com

Движение подчеркивает, что вопрос оружия не подлежит обсуждению до тех пор, пока Израиль сохраняет военное присутствие на юге и продолжает наносить удары по территории страны. Для «Хезболлы» вооруженные структуры — это не автономная сила, а элемент «национальной обороны», существующий до достижения «полного освобождения» приграничных районов.

Одним из ключевых аргументов движения остается тезис о продолжающейся угрозе со стороны Израиля. «Хезболла» утверждает, что юг Ливана остается уязвимым, а государственные структуры пока не способны обеспечить сдерживание угрозы, исходящей от южного соседа.

— Мы не откажемся от оружия, которое придает нам силу и решимость, — сказал генсек «Хезболлы» Наим Кассем в ноябре, отметив, что попытки обезоружить движение направлены на ослабление Ливана и его способности к защите.

Фото: Генсек «Хезболлы» Наим Кассем / Al-Manar

Другой элемент концепции сопротивления — это поддержка Ирана. Тегеран известен как стратегический партнер «Хезболлы», обеспечивающий союзному шиитскому движению политическую, финансовую и военную поддержку. Лидеры «Хезболлы» убеждены, что любое решение о судьбе ее вооруженного крыла будет иметь региональные последствия, а поэтому необходимо учитывать позицию «оси сопротивления» — Ирана и его сторонников на Ближнем Востоке. Это придает «Хезболле» уверенность в переговорах и позволяет ей занимать жесткую позицию.

Третьим фактором можно назвать стремление движения сохранить влияние внутри Ливана. После года войны «Хезболла» оказалась под давлением из-за разрушений на юге и недовольства среди части шиитского населения, однако движение все еще опирается на устойчивую социальную базу, сеть организаций и участие в правительстве.

В этой ситуации отказ от оружия был бы воспринят как признание поражения и внутри движения, и среди союзников. Поэтому «Хезболла» делает ставку на политическое сопротивление любым инициативам, воспринимаемым как попытка ослабить ее роль.

⚡️Hezbollah supporters on the streets to protest the government's decision to disarm Hezbollah. pic.twitter.com/n0B0TxUgx0 — War Intel (@warintel4u) August 7, 2025

План армии и первые успехи

Летом этого ситуацию вокруг вооруженного статуса «Хезболлы» дополнительно ускорил визит американского спецпосланника по Сирии Томаса Баррака. Во дворце Баабда он встретился с президентом Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Берри, обсуждая перспективы выполнения резолюции 1701 и укрепления роли ливанской армии.

Lebanese president meets US envoy following Hezbollah disarmament demands



– Lebanese President Joseph Aoun met US envoy Tom Barrack at Baabda Palace on 7 July to receive Washington’s formal roadmap demanding the disarmament of Hezbollah and other resistance factions.



– The… pic.twitter.com/mXyWNfURCA — The Cradle (@TheCradleMedia) July 7, 2025

5 августа правительство Ливана на заседании Совета министров поручило армии разработать план, устанавливающий «монополию государства на оружие».

В ответ уже в начале сентября главнокомандующий ливанской армией Рудольф Хайкал представил главе государства поэтапный план по усилению контроля государства в приграничных районах и поэтапному выполнению требований резолюции 1701 до конца 2025 года.

Фото: Главнокомандующий ливанской армией Рудольф Хайкал / x.com @LebarmyOfficial

Подробности документа не обнародованы, однако из правительственных утечек следует, что его общие положения были одобрены кабинетом и уже частично реализуются.

По данным политических и дипломатических источников, в первые недели после одобрения плана армия начала вывозить часть оружия и разбирать элементы военной инфраструктуры южнее Литани, в секторе, где действуют миротворческие силы ООН (ВСООНЛ). Там же ливанская армия получила под свой контроль арсеналы ФАТХ в ряде палестинских лагерей, тогда как другие группировки — ХАМАС, «Исламский джихад» и салафитские джихадистские организации — от участия в разоружении отказались.

Между молотом и наковальней

Тем временем ливанское правительство находится между молотом США, требующим разоружения «Хезболлы», и наковальней, поскольку шиитское движение отказывается это сделать.

Дилемма, стоящая перед ливанским правительством, заключается в том, как добиться разоружения нежелающей этого «Хезболлы», не втягивая страну в гражданскую войну, и при этом сделать это темпами, которые удовлетворят Белый дом и удержат Израиль от эскалации атак на Ливан.

Так, 23 ноября израильские военные в результате авиаудара по южным пригородам Бейрута убили Хайтама Али аль-Табтабаи, главу генштаба «Хезболлы», которого в Ливане называли «человеком номер два» в группировке. Это произошло несмотря на прекращение огня. «Хезболла» подтвердила его гибель, заявив, что Израиль перешел «красную линию».

Фото: Глава военного командования «Хезболлы» Хайсам Али аль-Табтабаи на плакате, выпущенном группировкой после его смерти 23 ноября 2025 года. (Медиа-офис «Хезболлы»)

— Под моим руководством Государство Израиль не позволит «Хезболле» восстановить свою власть, и мы не позволим ей вновь представлять угрозу Государству Израиль, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после удара.

Одновременно с этим ситуация с безопасностью в Ливане сегодня остается необычайно хрупкой. По данным ООН и правозащитных организаций, израильские бомбардировки 2024 года привели к гибели тысяч людей, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома, а инфраструктуре был нанесен ущерб на миллиарды долларов.

More than one million people are now internally displaced in #Lebanon.@Refugees representative in the country @IFreijsen shares what he has witnessed: pic.twitter.com/VnYUnUaHtL — United Nations Geneva (@UNGeneva) October 21, 2024

Прекращение огня, объявленное в конце ноября 2024 года, не остановило израильские атаки. Южный фронт остается напряженным и сопровождается целенаправленными убийствами со стороны Израиля.

На востоке падение режима Асада в Сирии в декабре 2024 года также не привело к стабилизации границы. Вооруженные группировки действуют и вступают в столкновения в районах со слабым контролем, а контрабандные сети продолжают процветать.

Ливан на перепутье

Одна из самых неспокойных стран Ближнего Востока вновь оказалась на критическом перепутье. Эксперты считают, что ряд недавних событий, таких как смена руководства, прекращение конфликта между Израилем и «Хезболлой» и ослабление влияния Ирана в регионе, могут помочь стране выйти из одного из самых мрачных периодов.

С другой стороны, разоружение в настоящее время продвигается под мощным давлением США, в то время как Израиль регулярно бомбит территорию Ливана, несмотря на уже длящееся год номинальное прекращение огня.

Внешние партнеры увязывают масштаб будущей помощи с деэскалацией на южной границе и готовностью Бейрута к политическому диалогу. В ливанском экспертном сообществе это вызывает опасения, что в такой конфигурации разоружение может восприниматься не как укрепление государственности, а как шаг под внешним принуждением.

Агентство Kazinform обратилось за комментариями к ливанскому политологу и журналисту-расследователю Рами Айша, который отметил, что страна входит в период глубокой внутренней трансформации: экономический коллапс и разрушения юга вызвали новую волну миграции, позиции Ирана ослабли, а армия и общество расколоты.

— Ливанцы массово покидают страну не из-за одной войны, а из-за полного разрушения экономики. Сегодня многие просто не могут здесь выжить — даже среди военных «Хезболлы» есть те, кто ищет способы уехать, — отмечает Р.Айша.

По его мнению, внешние акторы усиливают политическое и экономическое давление на Бейрут, пытаясь добиться разоружения «Хезболлы», но любой силовой сценарий чреват распадом армии и внутренними столкновениями.

— Если попытаться отобрать оружие у «Хезболлы» силой, страна может взорваться изнутри. Армия не монолит — и в случае серьезного кризиса она рискует расколоться так же, как и общество. Внешние силы используют экономическую блокаду как рычаг: «разоружите «Хезболлу» — и мы дадим деньги». Но такая модель способна привести Ливан к полной дестабилизации, — подчеркивает политолог.

Израильские удары, которых с момента перемирия зафиксировано более 5 тысяч, лишь усиливают поляризацию.

Israel has carried out strikes nearly every day since signing a ceasefire agreement with Lebanon in November last year. How does the agreement still remain officially in place, and why has Hezbollah not responded with large-scale retaliation? pic.twitter.com/35KfnJKznu — DW News (@dwnews) November 22, 2025

По оценке эксперта, Ливану сегодня угрожает не полномасштабная гражданская война, а длительная фаза внутренней фрагментации, где вопрос оружия «Хезболлы» остается центральным испытанием для будущего государственности.