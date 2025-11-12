РУ
    16:41, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Хезболла» отказалась сложить оружие

    Лидер организации заявил, что оружие необходимо для самообороны, а США пытаются навязать Бейруту уступки Израилю без ответных гарантий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    «Хезболла» отказалась сложить оружие
    Фото: haqqin.az

    Заместитель генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Наим Кассем во вторник заявил, что организация не намерена разоружаться, несмотря на усилия США и ливанского правительства.

    В интервью телеканалу Al-Manar он подчеркнул, что «все имеет предел» и что продолжающиеся почти ежедневные удары Израиля по югу Ливана «не могут продолжаться бесконечно».

    — Мы не откажемся от оружия, которое придает нам силу и решимость, — сказал Кассем, отметив, что попытки обезоружить движение направлены на ослабление Ливана и его способности к защите.

    Он заявил, что хрупкое соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном распространяется только на южный Ливан. Со слов лидера шиитского движения, разоружение «Хезболлы» и другие механизмы принуждения не должны распространяться на районы к северу от реки Литани.

    По его словам, США оказывают давление на Бейрут, добиваясь уступок Израилю без предоставления каких-либо гарантий и встречных обязательств.

    — Америка оказывает давление на правительство, чтобы заставить его идти на уступки без взаимных обязательств и гарантий, и хочет дать Израилю полную свободу действий, — заявил Кассем.

    На днях Бейрут посетила делегация Министерства финансов США, которая призвала власти Ливана активнее бороться с финансированием «Хезболлы».

    По сообщениям AFP, американская делегация передала ливанской стороне «четкое и жесткое послание» о необходимости действий против финансовых каналов «Хезболлы».

    Ливанское шиитское движение «Хезболла» понесло серьезные потери во время последней войны с Израилем, завершившейся перемирием в ноябре 2024 года. Между тем, оно сохраняет значительное влияние и военный потенциал. Несмотря на ослабление позиций и гибель прежнего лидера Хасана Насраллы, «Хезболла» продолжает отказываться передавать оружие ливанской армии, утверждая, что оно необходимо для «сдерживания врага».

