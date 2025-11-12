«Хезболла» отказалась сложить оружие
Лидер организации заявил, что оружие необходимо для самообороны, а США пытаются навязать Бейруту уступки Израилю без ответных гарантий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Заместитель генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Наим Кассем во вторник заявил, что организация не намерена разоружаться, несмотря на усилия США и ливанского правительства.
В интервью телеканалу Al-Manar он подчеркнул, что «все имеет предел» и что продолжающиеся почти ежедневные удары Израиля по югу Ливана «не могут продолжаться бесконечно».
— Мы не откажемся от оружия, которое придает нам силу и решимость, — сказал Кассем, отметив, что попытки обезоружить движение направлены на ослабление Ливана и его способности к защите.
Он заявил, что хрупкое соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном распространяется только на южный Ливан. Со слов лидера шиитского движения, разоружение «Хезболлы» и другие механизмы принуждения не должны распространяться на районы к северу от реки Литани.
По его словам, США оказывают давление на Бейрут, добиваясь уступок Израилю без предоставления каких-либо гарантий и встречных обязательств.
— Америка оказывает давление на правительство, чтобы заставить его идти на уступки без взаимных обязательств и гарантий, и хочет дать Израилю полную свободу действий, — заявил Кассем.
На днях Бейрут посетила делегация Министерства финансов США, которая призвала власти Ливана активнее бороться с финансированием «Хезболлы».
По сообщениям AFP, американская делегация передала ливанской стороне «четкое и жесткое послание» о необходимости действий против финансовых каналов «Хезболлы».
Ливанское шиитское движение «Хезболла» понесло серьезные потери во время последней войны с Израилем, завершившейся перемирием в ноябре 2024 года. Между тем, оно сохраняет значительное влияние и военный потенциал. Несмотря на ослабление позиций и гибель прежнего лидера Хасана Насраллы, «Хезболла» продолжает отказываться передавать оружие ливанской армии, утверждая, что оно необходимо для «сдерживания врага».
