«Хезболла» отказалась сложить оружие

Заместитель генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Наим Кассем во вторник заявил, что организация не намерена разоружаться, несмотря на усилия США и ливанского правительства.

В интервью телеканалу Al-Manar он подчеркнул, что «все имеет предел» и что продолжающиеся почти ежедневные удары Израиля по югу Ливана «не могут продолжаться бесконечно».

— Мы не откажемся от оружия, которое придает нам силу и решимость, — сказал Кассем, отметив, что попытки обезоружить движение направлены на ослабление Ливана и его способности к защите.

Он заявил, что хрупкое соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном распространяется только на южный Ливан. Со слов лидера шиитского движения, разоружение «Хезболлы» и другие механизмы принуждения не должны распространяться на районы к северу от реки Литани.

По его словам, США оказывают давление на Бейрут, добиваясь уступок Израилю без предоставления каких-либо гарантий и встречных обязательств.

— Америка оказывает давление на правительство, чтобы заставить его идти на уступки без взаимных обязательств и гарантий, и хочет дать Израилю полную свободу действий, — заявил Кассем.

На днях Бейрут посетила делегация Министерства финансов США, которая призвала власти Ливана активнее бороться с финансированием «Хезболлы».

По сообщениям AFP, американская делегация передала ливанской стороне «четкое и жесткое послание» о необходимости действий против финансовых каналов «Хезболлы».

Ливанское шиитское движение «Хезболла» понесло серьезные потери во время последней войны с Израилем, завершившейся перемирием в ноябре 2024 года. Между тем, оно сохраняет значительное влияние и военный потенциал. Несмотря на ослабление позиций и гибель прежнего лидера Хасана Насраллы, «Хезболла» продолжает отказываться передавать оружие ливанской армии, утверждая, что оно необходимо для «сдерживания врага».

