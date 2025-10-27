РУ
    16:49, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Израильский беспилотник и танк обстреляли патруль миротворцев на юге Ливана

    Инцидент с участием сил ВСООНЛ произошел на фоне сохраняющегося напряжения на израильско-ливанской границе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израильский беспилотник и танк обстреляли патруль ВСООНЛ на юге Ливана
    Фото: x.com / @UNIFIL_

    Армия обороны Израиля в понедельник заявила, что один из ее разведывательных беспилотников был сбит накануне в районе Кфар-Кила в южном Ливане.

    По данным официального представителя израильской армии Надава Шошани, миротворцы Временных сил ООН в Ливане (ВССОНЛ/UNIFIL) «намеренно открыли огонь» по аппарату, выполнявшему рутинную разведывательную миссию, и сбили его. В заявлении подчеркивается, что дрон «не представлял угрозы для миротворцев».

    Миссия ВСООНЛ, в свою очередь, сообщила, что израильский дрон пролетел над патрулем «в агрессивной манере» и что миротворцы «применили необходимые оборонительные меры для нейтрализации аппарата».

    Организация также подчеркнула, что действия израильской армии «свидетельствуют о пренебрежении безопасностью и охраной миротворцев, выполняющих мандат Совета Безопасности ООН в южном Ливане».

    Позднее ВСООНЛ заявили, что еще один израильский дрон приблизился к ее патрулю в том же районе и сбросил гранату, после чего израильский танк произвел выстрел в направлении миротворцев.

    В заявлении подчеркивается, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Израильская армия отрицает утверждения, заявляя, что огонь по наблюдателям ВСООНЛ не велся. В ЦАХАЛ сообщили, что расследует обстоятельства инцидента «по военным каналам связи».

    В течение октября миссия ВСООНЛ уже сообщала о двух случаях, когда израильские беспилотники сбрасывали гранаты вблизи наблюдателей. Один из таких случаев привел к ранению миротворца.

    В обоих эпизодах армия Израиля объясняла это попыткой пресечь активность ливанской вооруженной группировки «Хезболлы» в пограничной зоне, подчеркивая, что не имела намерения причинить вред наблюдателям ВСООНЛ.

    Напомним, в рядах ВСООНЛ несут службу 3 казахстанских миротворца.

    В этом году принято решение о завершении миссии до конца 2026 года.

    Арсен Утешев
