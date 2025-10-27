Израильский беспилотник и танк обстреляли патруль миротворцев на юге Ливана

Армия обороны Израиля в понедельник заявила, что один из ее разведывательных беспилотников был сбит накануне в районе Кфар-Кила в южном Ливане.

По данным официального представителя израильской армии Надава Шошани, миротворцы Временных сил ООН в Ливане (ВССОНЛ/UNIFIL) «намеренно открыли огонь» по аппарату, выполнявшему рутинную разведывательную миссию, и сбили его. В заявлении подчеркивается, что дрон «не представлял угрозы для миротворцев».

Миссия ВСООНЛ, в свою очередь, сообщила, что израильский дрон пролетел над патрулем «в агрессивной манере» и что миротворцы «применили необходимые оборонительные меры для нейтрализации аппарата».

Statement on grenade attack on peacekeepers:



This afternoon, at about 5:45 p.m., an Israeli drone came close to a UNIFIL patrol operating near Kfar Kila and dropped a grenade. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 26, 2025

Организация также подчеркнула, что действия израильской армии «свидетельствуют о пренебрежении безопасностью и охраной миротворцев, выполняющих мандат Совета Безопасности ООН в южном Ливане».

Позднее ВСООНЛ заявили, что еще один израильский дрон приблизился к ее патрулю в том же районе и сбросил гранату, после чего израильский танк произвел выстрел в направлении миротворцев.

В заявлении подчеркивается, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Израильская армия отрицает утверждения, заявляя, что огонь по наблюдателям ВСООНЛ не велся. В ЦАХАЛ сообщили, что расследует обстоятельства инцидента «по военным каналам связи».

В течение октября миссия ВСООНЛ уже сообщала о двух случаях, когда израильские беспилотники сбрасывали гранаты вблизи наблюдателей. Один из таких случаев привел к ранению миротворца.

В обоих эпизодах армия Израиля объясняла это попыткой пресечь активность ливанской вооруженной группировки «Хезболлы» в пограничной зоне, подчеркивая, что не имела намерения причинить вред наблюдателям ВСООНЛ.

Напомним, в рядах ВСООНЛ несут службу 3 казахстанских миротворца.

В этом году принято решение о завершении миссии до конца 2026 года.