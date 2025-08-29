РУ
    15:39, 29 Август 2025 | GMT +5

    Совет Безопасности ООН завершит миротворческую миссию в Ливане к 2027 году

    После почти пяти десятилетий присутствия на юге Ливана международный контингент ООН завершит свою работу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @UNIFIL_

    Совет Безопасности ООН в четверг продлил мандат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) до конца 2026 года, после чего миссия будет окончательно завершена.

    Принятая резолюция предусматривает, что начиная с 1 января 2027 года многонациональный контингент численностью около 10,5 тыс. военных и гражданских сотрудников начнет поэтапный и «безопасный вывод» в координации с правительством Ливана. Одновременно документ подчеркивает необходимость передачи функций безопасности исключительно национальным вооруженным силам страны.

    Решение было принято единогласно, однако именно Соединенные Штаты и Израиль на протяжении последних месяцев активно добивались сворачивания миссии, настаивая на том, что она утратила эффективность.

    — Это последний раз, когда Соединенные Штаты поддерживают продление мандата ВСООНЛ, — заявила исполняющая обязанности постпреда США при ООН Дороти Ши, отметив, что условия безопасности в Ливане «радикально изменились» и требуют большей ответственности от правительства.

    В резолюции говорится, что цель состоит в том, чтобы сделать ливанское правительство «единственным поставщиком безопасности» в южном Ливане к северу от границы с Израилем, установленной ООН и известной как «голубая линия».

    По состоянию на 1 августа 2025 года, в составе миссии насчитывается 10 509 человек из 47 стран, включая Казахстан, который делегировал 3 миротворца.

    ВСООНЛ были созданы в 1978 году для контроля за выводом израильских войск с юга Ливана, а после войны 2006 года их мандат был расширен для обеспечения буферной зоны между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

    После возобновления конфликта между Израилем и «Хезболлой» осенью 2024 года ливанские чиновники призвали к сохранению ВСООНЛ, заявив, что армия страны, испытывающая нехватку средств и перенапряжение, не в состоянии самостоятельно патрулировать всю территорию.

    Израиль неоднократно обвинял миротворцев в неспособности предотвратить укрепление военного потенциала группировки.

    — Десятилетия продлений миссии лишь укрепили «Хезболлу» и превратили его в региональную угрозу, — заявил представитель Израиля при ООН Дани Данон, приветствовав решение Совбеза.

    В Бейруте, напротив, решение встретили сдержанным оптимизмом. Премьер-министр Ливана Наваф Салам отметил, что резолюция повторяет призыв к Израилю вывести войска с пяти участков, которые остаются оккупированными, и подтверждает необходимость распространения суверенитета государства на всю территорию.

    С аналогичной позицией выступил представитель Алжира Амар Бенджама, подчеркнувший, что миротворцы сыграли «незаменимую роль в поддержании стабильности» и их уход может создать риски для хрупкого перемирия.

    Тем временем США продвигают план по разоружению «Хезболлы» в обмен на поэтапное выведение израильских войск с территории Ливана и создание зоны экономического развития на юге страны. Однако сама группировка отвергла такие инициативы, указывая на продолжающееся присутствие израильской армии.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности возобновить партнерство с Ливаном.

