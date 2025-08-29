Совет Безопасности ООН завершит миротворческую миссию в Ливане к 2027 году

Совет Безопасности ООН в четверг продлил мандат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) до конца 2026 года, после чего миссия будет окончательно завершена.

Принятая резолюция предусматривает, что начиная с 1 января 2027 года многонациональный контингент численностью около 10,5 тыс. военных и гражданских сотрудников начнет поэтапный и «безопасный вывод» в координации с правительством Ливана. Одновременно документ подчеркивает необходимость передачи функций безопасности исключительно национальным вооруженным силам страны.

Yesterday, the UN Security Council renewed UNIFIL’s mandate until 31 December 2026 through Resolution 2790 (2025), reaffirming support for peace and stability in the region under Resolution 1701.



📄 https://t.co/ctU1mCW7Az — UNIFIL (@UNIFIL_) August 29, 2025

Решение было принято единогласно, однако именно Соединенные Штаты и Израиль на протяжении последних месяцев активно добивались сворачивания миссии, настаивая на том, что она утратила эффективность.

— Это последний раз, когда Соединенные Штаты поддерживают продление мандата ВСООНЛ, — заявила исполняющая обязанности постпреда США при ООН Дороти Ши, отметив, что условия безопасности в Ливане «радикально изменились» и требуют большей ответственности от правительства.

В резолюции говорится, что цель состоит в том, чтобы сделать ливанское правительство «единственным поставщиком безопасности» в южном Ливане к северу от границы с Израилем, установленной ООН и известной как «голубая линия».

По состоянию на 1 августа 2025 года, в составе миссии насчитывается 10 509 человек из 47 стран, включая Казахстан, который делегировал 3 миротворца.

ВСООНЛ были созданы в 1978 году для контроля за выводом израильских войск с юга Ливана, а после войны 2006 года их мандат был расширен для обеспечения буферной зоны между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

После возобновления конфликта между Израилем и «Хезболлой» осенью 2024 года ливанские чиновники призвали к сохранению ВСООНЛ, заявив, что армия страны, испытывающая нехватку средств и перенапряжение, не в состоянии самостоятельно патрулировать всю территорию.

Израиль неоднократно обвинял миротворцев в неспособности предотвратить укрепление военного потенциала группировки.

— Десятилетия продлений миссии лишь укрепили «Хезболлу» и превратили его в региональную угрозу, — заявил представитель Израиля при ООН Дани Данон, приветствовав решение Совбеза.

В Бейруте, напротив, решение встретили сдержанным оптимизмом. Премьер-министр Ливана Наваф Салам отметил, что резолюция повторяет призыв к Израилю вывести войска с пяти участков, которые остаются оккупированными, и подтверждает необходимость распространения суверенитета государства на всю территорию.

С аналогичной позицией выступил представитель Алжира Амар Бенджама, подчеркнувший, что миротворцы сыграли «незаменимую роль в поддержании стабильности» и их уход может создать риски для хрупкого перемирия.

Тем временем США продвигают план по разоружению «Хезболлы» в обмен на поэтапное выведение израильских войск с территории Ливана и создание зоны экономического развития на юге страны. Однако сама группировка отвергла такие инициативы, указывая на продолжающееся присутствие израильской армии.

Ранее Евросоюз заявил о готовности возобновить партнерство с Ливаном.