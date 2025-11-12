РУ
    21:22, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новый Посол Ливана вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана

    Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с вновь назначенным Послом Ливанской Республики в Казахстане Джорджем Абу Зейдом, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    посол Ливана
    Фото: МИД РК

    — В ходе встречи Посол Ливана вручил копии верительных грамот. В свою очередь, А.Бакаев поздравил Посла с назначением и выразил уверенность, что его дипломатическая миссия будет способствовать дальнейшему укреплению традиционных дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Ливаном, — говорится в сообщении. 

    Стороны обсудили вопросы развития политического диалога, расширения торгово-экономического партнёрства и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    В МИД отметили, что в завершение беседы дипломаты договорились поддерживать активное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах.

    Ранее МИД сообщил, что Казахстан направит гуманитарную миссию в Кабул. 

    Дипломат МИД РК Международные отношения
