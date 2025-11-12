Новый Посол Ливана вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана

— В ходе встречи Посол Ливана вручил копии верительных грамот. В свою очередь, А.Бакаев поздравил Посла с назначением и выразил уверенность, что его дипломатическая миссия будет способствовать дальнейшему укреплению традиционных дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Ливаном, — говорится в сообщении.