Новый Посол Ливана вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с вновь назначенным Послом Ливанской Республики в Казахстане Джорджем Абу Зейдом, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.
— В ходе встречи Посол Ливана вручил копии верительных грамот. В свою очередь, А.Бакаев поздравил Посла с назначением и выразил уверенность, что его дипломатическая миссия будет способствовать дальнейшему укреплению традиционных дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Ливаном, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили вопросы развития политического диалога, расширения торгово-экономического партнёрства и культурно-гуманитарного сотрудничества.
В МИД отметили, что в завершение беседы дипломаты договорились поддерживать активное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах.
