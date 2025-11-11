РУ
    20:35, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан направит гуманитарную миссию в Кабул

    В ее состав войдут медицинские специалисты, а также медикаменты и предметы первой необходимости, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    афганистан казахстан
    Фото: МИД РК

    В ведомстве сообщили, что сегодня по инициативе афганской стороны Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и Министр иностранных дел Афганистан Амир Хан Муттаки провели телефонный разговор.

    В ходе беседы Ермек Кошербаев выразил соболезнование афганскому народу в связи с недавними разрушительными землетрясениями и сообщил о планах Казахстана направить в ближайшее время в Кабул гуманитарную миссию, в состав которой войдут медицинские специалисты, а также медикаменты и предметы первой необходимости.

    — А.Муттаки поблагодарил казахскую сторону за неизменную поддержку и внимание к нуждам афганского народа, отметив направленные в текущем году две партии гуманитарной помощи общим объемом 3,7 тыс. тонн. — подчеркнули в МИД РК.

    В ведомстве отметили, что собеседники также обсудили ключевые аспекты двустороннего и многостороннего взаимодействия, подтвердив обоюдную готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений. Особое внимание уделено развитию сотрудничества в торговле, банковской и горно-металлургической отраслях, а также в сфере цифровых технологий.

    По итогам переговоров министры подтвердили намерение продолжать поступательное развитие казахско-афганского сотрудничества и договорились далее поддерживать активный политический диалог.

    Ранее сообщалось, что МИД РК сделал заявление в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям.

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Гуманитарная помощь МИД РК Афганистан Международные отношения
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
