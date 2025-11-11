Казахстан направит гуманитарную миссию в Кабул

В ведомстве сообщили, что сегодня по инициативе афганской стороны Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и Министр иностранных дел Афганистан Амир Хан Муттаки провели телефонный разговор.

В ходе беседы Ермек Кошербаев выразил соболезнование афганскому народу в связи с недавними разрушительными землетрясениями и сообщил о планах Казахстана направить в ближайшее время в Кабул гуманитарную миссию, в состав которой войдут медицинские специалисты, а также медикаменты и предметы первой необходимости.

— А.Муттаки поблагодарил казахскую сторону за неизменную поддержку и внимание к нуждам афганского народа, отметив направленные в текущем году две партии гуманитарной помощи общим объемом 3,7 тыс. тонн. — подчеркнули в МИД РК.

В ведомстве отметили, что собеседники также обсудили ключевые аспекты двустороннего и многостороннего взаимодействия, подтвердив обоюдную готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений. Особое внимание уделено развитию сотрудничества в торговле, банковской и горно-металлургической отраслях, а также в сфере цифровых технологий.

По итогам переговоров министры подтвердили намерение продолжать поступательное развитие казахско-афганского сотрудничества и договорились далее поддерживать активный политический диалог.

