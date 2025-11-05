РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:20, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 860

    Всемирная организация здравоохранения подтверждает гибель по меньшей мере 22 человек вследствие землетрясения в Афганистане, число пострадавших возросло до 860, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Афганистан Землетрясение
    Кадр из видео

    Об этом заявил ее официальный представитель Кристиан Линдмайер.

    — Согласно нашим последним данным, 22 человека погибли, 860 получили ранения в результате землетрясения в Афганистане, — сказал он на брифинге для журналистов в Женеве.

    По информации ВОЗ, 400 из них были доставлены в больницы региона, часть из которых оказалась разрушена из-за удара стихии. По словам Линдмайера, поисково-спасательные операции в регионе продолжаются, число жертв может увеличиться.

    Напомним, в ночь на 1 сентября в стране произошло землетрясение магнитудой 6, в результате которого погибло более 2200 человек. Оно стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы.

    Ранее мы писали о 20 жертвах землетрясения в Афганистане. 

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС. 

    Теги:
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
