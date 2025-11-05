Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 860

Об этом заявил ее официальный представитель Кристиан Линдмайер.

— Согласно нашим последним данным, 22 человека погибли, 860 получили ранения в результате землетрясения в Афганистане, — сказал он на брифинге для журналистов в Женеве.

По информации ВОЗ, 400 из них были доставлены в больницы региона, часть из которых оказалась разрушена из-за удара стихии. По словам Линдмайера, поисково-спасательные операции в регионе продолжаются, число жертв может увеличиться.

Напомним, в ночь на 1 сентября в стране произошло землетрясение магнитудой 6, в результате которого погибло более 2200 человек. Оно стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы.

Ранее мы писали о 20 жертвах землетрясения в Афганистане.

Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.