Землетрясение в Афганистане: растет число жертв, сотни ранены

Более 320 человек получили ранения, сообщил Шарафат Заман Амар, официальный представитель Министерства здравоохранения правительства талибов.

Землетрясение произошло в Мазари-Шарифе, одном из крупнейших городов Афганистана с населением около 500 тыс. человек, в ночь на 3 ноября.

Был объявлен «оранжевый» уровень опасности, что указывает на высокую вероятность значительных жертв.

Представитель талибов в Балхе также опубликовал в X видео, на котором, предположительно, видны обломки, разбросанные по территории Голубой мечети, местной достопримечательности Мазари-Шарифа.

یادي زلزلې د روضیې شریفي ښکلا ته هم ستر زیان رسولي.



Считается, что в этом религиозном комплексе находится гробница первого шиитского имама. Сейчас это место, куда стекаются паломники, чтобы молиться и отмечать религиозные праздники.

Афганистан подвержен землетрясениям из-за своего расположения на стыке нескольких тектонических разломов, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.

Напомним, в ночь на 1 сентября в стране произошло землетрясение магнитудой 6, в результате которого погибло более 2200 человек. Оно стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы.

