Землетрясение в Афганистане: растет число жертв, сотни ранены
В результате землетрясения магнитудой 6,3 погибли 20 человек. Ожидается, что число жертв возрастет по мере продолжения спасательных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Более 320 человек получили ранения, сообщил Шарафат Заман Амар, официальный представитель Министерства здравоохранения правительства талибов.
Землетрясение произошло в Мазари-Шарифе, одном из крупнейших городов Афганистана с населением около 500 тыс. человек, в ночь на 3 ноября.
Был объявлен «оранжевый» уровень опасности, что указывает на высокую вероятность значительных жертв.
Представитель талибов в Балхе также опубликовал в X видео, на котором, предположительно, видны обломки, разбросанные по территории Голубой мечети, местной достопримечательности Мазари-Шарифа.
یادي زلزلې د روضیې شریفي ښکلا ته هم ستر زیان رسولي.— Haji zaid (@Hajisahib1234) November 2, 2025
👇 pic.twitter.com/U6Rj5n4PZF
Считается, что в этом религиозном комплексе находится гробница первого шиитского имама. Сейчас это место, куда стекаются паломники, чтобы молиться и отмечать религиозные праздники.
Афганистан подвержен землетрясениям из-за своего расположения на стыке нескольких тектонических разломов, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.
Напомним, в ночь на 1 сентября в стране произошло землетрясение магнитудой 6, в результате которого погибло более 2200 человек. Оно стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы.
Ранее мы писали о семи жертвах землетрясения в Афганистане.