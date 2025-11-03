РУ
    12:59, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение в Афганистане: растет число жертв, сотни ранены

    В результате землетрясения магнитудой 6,3 погибли 20 человек. Ожидается, что число жертв возрастет по мере продолжения спасательных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Землетрясение в Афганистане: число жертв выросло до 20 человек
    Фото: Anadolu

    Более 320 человек получили ранения, сообщил Шарафат Заман Амар, официальный представитель Министерства здравоохранения правительства талибов.

    Землетрясение произошло в Мазари-Шарифе, одном из крупнейших городов Афганистана с населением около 500 тыс. человек, в ночь на 3 ноября. 

    Был объявлен «оранжевый» уровень опасности, что указывает на высокую вероятность значительных жертв.

    Представитель талибов в Балхе также опубликовал в X видео, на котором, предположительно, видны обломки, разбросанные по территории Голубой мечети, местной достопримечательности Мазари-Шарифа.

    Считается, что в этом религиозном комплексе находится гробница первого шиитского имама. Сейчас это место, куда стекаются паломники, чтобы молиться и отмечать религиозные праздники.

    Афганистан подвержен землетрясениям из-за своего расположения на стыке нескольких тектонических разломов, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.

    Напомним, в ночь на 1 сентября в стране произошло землетрясение магнитудой 6, в результате которого погибло более 2200 человек. Оно стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы. 

    Ранее мы писали о семи жертвах землетрясения в Афганистане. 

    Жулдыз Атагельдиева
