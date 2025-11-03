РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:06, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Семь человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

    В результате мощного землетрясения магнитудой 6,3 в Афганистане погибли по меньшей мере семь человек и 150 получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera

    Семь человек погибли в результате землетрясения в Афганистане
    Фото: newswire.lk

    Землетрясение произошло недалеко от четвертого по величине городе Афганистана Мазари-Шарифе с населением около 523 000 человек. Многие жители посреди ночи выбежали на улицу, опасаясь, что их дома могут рухнуть.

    Геологическая служба США (USGS) объявила оранжевый уровень тревоги в своей системе PAGER, которая представляет собой автоматизированную систему, предоставляющую информацию о последствиях землетрясений, и указала, что «вероятны значительные жертвы, а катастрофа потенциально широкомасштабна».

    В системном оповещении также говорится, что в прошлые события с таким уровнем опасности требовалось реагирование на региональном или национальном уровне.

    Землетрясение стало очередным стихийным бедствием для правительства Талибана, которое столкнулось с тремя крупными смертоносными землетрясениями с момента прихода к власти в стране в 2021 году, поскольку иностранная помощь, составлявшая основу экономики страны, резко сократилась.

    Последнее из них произошло в ночь на 1 сентября, в результате чего погибло более 2200 человек. Землетрясение магнитудой 6 стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы. 

    Землетрясения в стране случаются часто, особенно вдоль горного хребта Гиндукуш, недалеко от места соединения Евразийской и Индийской тектонических плит.

    Многие афганские дома построены некачественно, а плохая инфраструктура затрудняет спасательные работы после стихийных бедствий.

    Ранее мы писали о том, что землетрясение в Афганистане ощутили и в южных регионах Казахстана.

     

    Теги:
    Землетрясение Землетрясение в Афганистане Афганистан Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают