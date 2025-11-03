Семь человек погибли в результате землетрясения в Афганистане
В результате мощного землетрясения магнитудой 6,3 в Афганистане погибли по меньшей мере семь человек и 150 получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.
Землетрясение произошло недалеко от четвертого по величине городе Афганистана Мазари-Шарифе с населением около 523 000 человек. Многие жители посреди ночи выбежали на улицу, опасаясь, что их дома могут рухнуть.
Геологическая служба США (USGS) объявила оранжевый уровень тревоги в своей системе PAGER, которая представляет собой автоматизированную систему, предоставляющую информацию о последствиях землетрясений, и указала, что «вероятны значительные жертвы, а катастрофа потенциально широкомасштабна».
В системном оповещении также говорится, что в прошлые события с таким уровнем опасности требовалось реагирование на региональном или национальном уровне.
Землетрясение стало очередным стихийным бедствием для правительства Талибана, которое столкнулось с тремя крупными смертоносными землетрясениями с момента прихода к власти в стране в 2021 году, поскольку иностранная помощь, составлявшая основу экономики страны, резко сократилась.
Последнее из них произошло в ночь на 1 сентября, в результате чего погибло более 2200 человек. Землетрясение магнитудой 6 стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы.
Землетрясения в стране случаются часто, особенно вдоль горного хребта Гиндукуш, недалеко от места соединения Евразийской и Индийской тектонических плит.
Многие афганские дома построены некачественно, а плохая инфраструктура затрудняет спасательные работы после стихийных бедствий.
Ранее мы писали о том, что землетрясение в Афганистане ощутили и в южных регионах Казахстана.