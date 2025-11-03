РУ
    Землетрясение магнитудой 6,2 в Афганистане ощутили и в южных регионах Казахстана

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 3 ноября в 01:29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Землетрясение произошло в 187 километрах от Алматы
    Фото: Anadolu

    Эпицентр расположен в 1079 км. на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана.

    Координаты эпицентра 36.843º с. ш. 67.364º в. д. Глубина 120 км.

    Энергетический класс землетрясения 14.2. Магнитуда MPV 6.2. 

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

    • г.Шымкент 2 б.;
    • Туркестанская обл. Мактааральский р-н п. Мырзакент 2 б., 437 км;
    • Туркестанская обл. Жетысайский р-н г. Жетысай 2 б., 446 км;
    • Туркестанская обл. Шардаринский р-н г. Шардара 2 б., 493 км;

    Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

    МЧС Туркестанская область Землетрясение Регионы Шымкент Афганистан
