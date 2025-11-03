02:22, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5
Землетрясение магнитудой 6,2 в Афганистане ощутили и в южных регионах Казахстана
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 3 ноября в 01:29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.
Эпицентр расположен в 1079 км. на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана.
Координаты эпицентра 36.843º с. ш. 67.364º в. д. Глубина 120 км.
Энергетический класс землетрясения 14.2. Магнитуда MPV 6.2.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- г.Шымкент 2 б.;
- Туркестанская обл. Мактааральский р-н п. Мырзакент 2 б., 437 км;
- Туркестанская обл. Жетысайский р-н г. Жетысай 2 б., 446 км;
- Туркестанская обл. Шардаринский р-н г. Шардара 2 б., 493 км;
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.