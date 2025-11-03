Землетрясение магнитудой 6,2 в Афганистане ощутили и в южных регионах Казахстана

Эпицентр расположен в 1079 км. на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана.

Координаты эпицентра 36.843º с. ш. 67.364º в. д. Глубина 120 км.

Энергетический класс землетрясения 14.2. Магнитуда MPV 6.2.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

г.Шымкент 2 б.;

Туркестанская обл. Мактааральский р-н п. Мырзакент 2 б., 437 км;

Туркестанская обл. Жетысайский р-н г. Жетысай 2 б., 446 км;

Туркестанская обл. Шардаринский р-н г. Шардара 2 б., 493 км;

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.