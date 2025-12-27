Глава МИД Ирана заявил о попытках давления на страну через экономику

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая в четверг на форуме в иранском городе Исфахан, заявил о формировании новой стратегии давления на Исламскую республику со стороны ее противников. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его словам, заговор не предполагает прямого военного столкновения, а строится на попытках спровоцировать экономические трудности и ослабить Иран изнутри за счет социального и финансового давления.

— После того как враги не смогли добиться своих целей военным путем, они переключились на экономическую войну и санкции, нацеленные на уровень жизни населения, — отметил глава МИД Ирана.

Комментируя июньский 12-дневный вооруженный конфликт с Израилем, Арагчи заявил, что устойчивость иранского общества и вооруженных сил сорвала расчеты противников.

— Они полагали, что смогут навязать Ирану безоговорочную капитуляцию в течение нескольких дней, однако были вынуждены отступить перед стойкостью общества и армии, — подчеркнул он, охарактеризовав произошедшее как проявление исторического сопротивления.

FM @araghchi: Iran’s enemies trying to make up for military losses with economic warfarehttps://t.co/bKqKcyiG08 pic.twitter.com/YDWRjGcgP2 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) December 26, 2025

Со слов министра, конфликт показал, что иранский народ не поддается внешнему давлению и диктату. В ходе боевых действий Израиль нанес удары по ряду иранских военных командиров, чиновников и специалистов, связанных с ядерной программой страны, а США подключились к конфликту, атаковав иранские ядерные объекты.

Говоря о санкциях, министр признал, что Ирану приходится жить в условиях ограничений, однако подчеркнул, что они одновременно выявляют возможности для проведения внутренних реформ.

— Санкции нередко используются как инструмент психологической войны с целью дестабилизации экономики, — заявил он, добавив, что МИД продолжит дипломатические усилия по их смягчению и отмене.

Арагчи также отметил, что Тегеран не исключает возможности новых ударов со стороны Израиля, однако, по его словам, страна сегодня лучше подготовлена к подобным сценариям.

Заявления главы иранского внешнеполитического ведомства прозвучали на фоне внимания СМИ к предстоящей встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой, как ожидается, планируется обсуждение иранской ракетной программы и дальнейших мер давления на Тегеран.

Вашингтон продолжает проводить политику «максимального давления» в отношении Ирана, в то время как Израиль предупреждает, что Тегеран восстанавливает свой военный потенциал после войны. Арагчи заявил на прошлой неделе, что Иран не исключает нового израильского нападения, «но готов к нему больше, чем раньше».

Ранее Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе в случае действий против Израиля.

Иран и США обменялись жесткими заявлениями по ядерным переговорам в Совбезе ООН.