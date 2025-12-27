РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:42, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава МИД Ирана заявил о попытках давления на страну через экономику

    В Тегеране заявляют о нарастающем внешнем давлении и попытках воздействия на внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Глава МИД Ирана заявил о попытках давления на страну через экономику
    Фото: IRNA

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая в четверг на форуме в иранском городе Исфахан, заявил о формировании новой стратегии давления на Исламскую республику со стороны ее противников. Об этом сообщает агентство IRNA.

    По его словам, заговор не предполагает прямого военного столкновения, а строится на попытках спровоцировать экономические трудности и ослабить Иран изнутри за счет социального и финансового давления.

    — После того как враги не смогли добиться своих целей военным путем, они переключились на экономическую войну и санкции, нацеленные на уровень жизни населения, — отметил глава МИД Ирана.

    Комментируя июньский 12-дневный вооруженный конфликт с Израилем, Арагчи заявил, что устойчивость иранского общества и вооруженных сил сорвала расчеты противников.

    — Они полагали, что смогут навязать Ирану безоговорочную капитуляцию в течение нескольких дней, однако были вынуждены отступить перед стойкостью общества и армии, — подчеркнул он, охарактеризовав произошедшее как проявление исторического сопротивления.

    Со слов министра, конфликт показал, что иранский народ не поддается внешнему давлению и диктату. В ходе боевых действий Израиль нанес удары по ряду иранских военных командиров, чиновников и специалистов, связанных с ядерной программой страны, а США подключились к конфликту, атаковав иранские ядерные объекты.

    Говоря о санкциях, министр признал, что Ирану приходится жить в условиях ограничений, однако подчеркнул, что они одновременно выявляют возможности для проведения внутренних реформ.

    — Санкции нередко используются как инструмент психологической войны с целью дестабилизации экономики, — заявил он, добавив, что МИД продолжит дипломатические усилия по их смягчению и отмене.

    Арагчи также отметил, что Тегеран не исключает возможности новых ударов со стороны Израиля, однако, по его словам, страна сегодня лучше подготовлена к подобным сценариям.

    Заявления главы иранского внешнеполитического ведомства прозвучали на фоне внимания СМИ к предстоящей встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой, как ожидается, планируется обсуждение иранской ракетной программы и дальнейших мер давления на Тегеран.

    Вашингтон продолжает проводить политику «максимального давления» в отношении Ирана, в то время как Израиль предупреждает, что Тегеран восстанавливает свой военный потенциал после войны. Арагчи заявил на прошлой неделе, что Иран не исключает нового израильского нападения, «но готов к нему больше, чем раньше».

    Ранее Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе в случае действий против Израиля.

    Иран и США обменялись жесткими заявлениями по ядерным переговорам в Совбезе ООН.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Израиль США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают