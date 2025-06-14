В Иране погибли еще два высокопоставленных военачальника

По сообщениям гостелевидения, погибли генерал Голамреза Мехраби, заместитель начальника разведки Генерального штаба вооруженных сил, и генерал Мехди Раббани, заместитель начальника оперативного командования.

В пятницу в результате израильских ударов были убиты сразу несколько высокопоставленных военачальников, включая главу Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами. Помимо военных жертвами ударов стали по меньшей мере шесть ученых-ядерщиков, причастных к ядерной программе Ирана.

Ближневосточный обозреватель BBC Себастьян Ашер полагает, что атака Израиля «по-видимому, переняла часть стратегии, которая использовалась в израильском наступлении на Хезболлу в Ливане в ноябре прошлого года» — удары с целью вывести из строя ключевых членов руководства Ирана.

Между тем представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения.

Ранее Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».