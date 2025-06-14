РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:12, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    В Иране погибли еще два высокопоставленных военачальника

    Власти Ирана заявили о гибели еще двух высокопоставленных генералов в результате израильских ударов в ночь на субботу, передает агентство Kazinform со ссылкой на  BBC.

    армия Ирана
    Фото: x.com/IranObserver0/status/

    По сообщениям гостелевидения, погибли генерал Голамреза Мехраби, заместитель начальника разведки Генерального штаба вооруженных сил, и генерал Мехди Раббани, заместитель начальника оперативного командования.

    В пятницу в результате израильских ударов были убиты сразу несколько высокопоставленных военачальников, включая главу Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами. Помимо военных жертвами ударов стали по меньшей мере шесть ученых-ядерщиков, причастных к ядерной программе Ирана.

    Ближневосточный обозреватель BBC Себастьян Ашер полагает, что атака Израиля «по-видимому, переняла часть стратегии, которая использовалась в израильском наступлении на Хезболлу в Ливане в ноябре прошлого года» — удары с целью вывести из строя ключевых членов руководства Ирана.

    Между тем представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения.

    Ранее Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

    Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

     

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают