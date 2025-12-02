РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:04, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Газу ввозят тысячи iPhone 17 — за гаджетами выстраиваются очереди

    Сообщения о поставках новейших смартфонов в разрушенный анклав вызвали дискуссию среди его жителей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Газу ввозят тысячи iPhone 17 — за гаджетами выстраиваются очереди
    Фото: Anadolu

    Израиль разрешил массовый ввоз десятков тысяч смартфонов iPhone 17 в сектор Газа после месяцев ограничений на поставки продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров. Об этом в понедельник сообщила эмиратская газета The National.

    На фоне того, что многие семьи продолжают жить в палатках и сталкиваются с нехваткой пищи, появление на рынке одной из самых дорогих моделей смартфонов вызвало широкий общественный резонанс.

    По данным издания, в центральной части Газы, в лагере Нусейрат, у телефонных магазинов выстраиваются очереди за устройствами стоимостью около 7 тыс. шекелей (около $2,2 тыс.). Владелец одной из торговых точек Мухаммед Закуль сообщил, что спрос остается крайне высоким.

    — В каждую партию, которая поступает в Газу, входит свыше 10 тыс. телефонов, иногда больше. Таких поставок были десятки, — рассказал он.

    Жители анклава, отмечает газета, задаются вопросом, почему на фоне дефицита еды, лекарств и строительных материалов в сектор беспрепятственно поступают высокотехнологичные устройства.

    При этом часть покупателей принадлежит к социальным активистам, предпринимателям, сотрудникам международных организаций или людям, заработавшим на сопутствующих войне услугах.

    В городе Дейр-эль-Балах две сестры, Рагад и Тала, рассказали, что получили новейшие iPhone от отца, работающего в сфере торговли продуктами. Стоимость подарков превысила $4,5 тыс. По словам девушек, реакция окружающих смешанная: от восхищения до недоумения.

    — Когда люди видят у нас такие телефоны, они смотрят пристально. Я чувствую их вопрос: «Откуда это?», — сказала Рагхад.

    Журналист и исследователь Хамза аш-Шобаки считает массовый ввоз смартфонов тревожным сигналом.

    — Как так, что Израиль запрещает ввоз медикаментов, палаток и продовольствия, но разрешает десятки тысяч современных смартфонов? Это нелогично, — отметил он.

    По его словам, подобная политика может быть связана с усилиями Израиля по расширению возможностей мониторинга и слежения, включая отслеживание активистов, лидеров общин и коммуникаций жителей.

    С его слов сектор Газа наводнен смартфонами iPhone 17 Pro Max, тогда как основные товары остаются дефицитными. Аш-Шобаки считает, что это трудно объяснить иным, чем элементом стратегии наблюдения.

    По данным The National, общественная реакция разделилась: одни считают смартфоны необходимыми инструментами для документирования разрушений и привлечения международного внимания, другие говорят, что покупка устройств стоимостью более $2 тыс. не соответствует реальности жизни в анклаве, где большинство семей зависит от гуманитарных продовольственных наборов.

    Часть местных журналистов отмечает, что отсутствие какой-либо системы контроля за рынком в условиях войны лишь усиливает общественные споры и вопросы о том, кто и за счет чего может позволить себе подобную покупку.

    Читайте также: ООН: Газа потеряла 70 лет развития.

    США продвигают проект «альтернативных безопасных общин» для жителей Газы.

    МИД РК приветствует резолюцию Совета Безопасности ООН о мире в Газе.

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают