В Газу ввозят тысячи iPhone 17 — за гаджетами выстраиваются очереди

Израиль разрешил массовый ввоз десятков тысяч смартфонов iPhone 17 в сектор Газа после месяцев ограничений на поставки продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров. Об этом в понедельник сообщила эмиратская газета The National.

На фоне того, что многие семьи продолжают жить в палатках и сталкиваются с нехваткой пищи, появление на рынке одной из самых дорогих моделей смартфонов вызвало широкий общественный резонанс.

По данным издания, в центральной части Газы, в лагере Нусейрат, у телефонных магазинов выстраиваются очереди за устройствами стоимостью около 7 тыс. шекелей (около $2,2 тыс.). Владелец одной из торговых точек Мухаммед Закуль сообщил, что спрос остается крайне высоким.

— В каждую партию, которая поступает в Газу, входит свыше 10 тыс. телефонов, иногда больше. Таких поставок были десятки, — рассказал он.

Inside Gaza, the arrival of the iPhone 17 Pro Max has triggered wide public debate, after months of Israel blocking food, medicine and other basic supplies, leaving some weary Palestinians suspicious



Read more here: https://t.co/qfdyF9oSrt pic.twitter.com/Im4pYIE8aP — The National (@TheNationalNews) December 1, 2025

Жители анклава, отмечает газета, задаются вопросом, почему на фоне дефицита еды, лекарств и строительных материалов в сектор беспрепятственно поступают высокотехнологичные устройства.

При этом часть покупателей принадлежит к социальным активистам, предпринимателям, сотрудникам международных организаций или людям, заработавшим на сопутствующих войне услугах.

В городе Дейр-эль-Балах две сестры, Рагад и Тала, рассказали, что получили новейшие iPhone от отца, работающего в сфере торговли продуктами. Стоимость подарков превысила $4,5 тыс. По словам девушек, реакция окружающих смешанная: от восхищения до недоумения.

— Когда люди видят у нас такие телефоны, они смотрят пристально. Я чувствую их вопрос: «Откуда это?», — сказала Рагхад.

Журналист и исследователь Хамза аш-Шобаки считает массовый ввоз смартфонов тревожным сигналом.

— Как так, что Израиль запрещает ввоз медикаментов, палаток и продовольствия, но разрешает десятки тысяч современных смартфонов? Это нелогично, — отметил он.

По его словам, подобная политика может быть связана с усилиями Израиля по расширению возможностей мониторинга и слежения, включая отслеживание активистов, лидеров общин и коммуникаций жителей.

С его слов сектор Газа наводнен смартфонами iPhone 17 Pro Max, тогда как основные товары остаются дефицитными. Аш-Шобаки считает, что это трудно объяснить иным, чем элементом стратегии наблюдения.

🚨Why is Israel flooding Gaza with Gold-plated Iphone 17s while preventing medicine, reconstruction, tents or basic necessities?



Six reasons: mass surveillance 24/7, voice recognition technology, propaganda, propping up gangs, pure corruption & possibly another pager attack 🧵 pic.twitter.com/1XFQAH5CeC — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) November 28, 2025

По данным The National, общественная реакция разделилась: одни считают смартфоны необходимыми инструментами для документирования разрушений и привлечения международного внимания, другие говорят, что покупка устройств стоимостью более $2 тыс. не соответствует реальности жизни в анклаве, где большинство семей зависит от гуманитарных продовольственных наборов.

Часть местных журналистов отмечает, что отсутствие какой-либо системы контроля за рынком в условиях войны лишь усиливает общественные споры и вопросы о том, кто и за счет чего может позволить себе подобную покупку.

Читайте также: ООН: Газа потеряла 70 лет развития.

США продвигают проект «альтернативных безопасных общин» для жителей Газы.

МИД РК приветствует резолюцию Совета Безопасности ООН о мире в Газе.