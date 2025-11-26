США продвигают проект «альтернативных безопасных общин» для жителей Газы

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает ускорить строительство так называемых «Альтернативных безопасных общин» — поселений из временных конструкций, каждое из которых будет рассчитано на размещение 20–25 тысяч человек. Об этом сообщает The New York Times.

Проект обсуждается с рядом региональных партнеров и предполагает создание жилья, медицинских пунктов и учебных заведений.

По словам руководителя инициативы, представителя администрации Арье Лайтстоуна, ключевой задачей Вашингтона является оперативное обеспечение жителей укрытием.

— Как нам максимально быстро предоставить людям безопасное жилье? Это самый простой путь, — заявил он изданию.

Как сообщает издание, такие поселения смогут вместить лишь небольшую часть из примерно 2 млн жителей анклава. Остаются открытыми вопросы финансирования, свободы передвижения людей, согласования допуска в зоны, а также возможного вето Израиля на отдельных кандидатов после проверки.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что США используют термин «Новая Газа» для обозначения зон, которые предполагается создать восточнее так называемой Желтой линии — границы, к которой израильские силы отошли 10 октября в рамках соглашения о прекращении огня.

Фото: AlJazeera

Палестинские аналитики раскритиковали инициативу, предупреждая о рисках закрепления фактического разделения Газы. Исследователь Рами Абу Зубайда назвал план нереалистичным, поскольку плотная урбанистическая структура Газы «не поддается территориальному разрыву».

— Израиль не смог полностью контролировать этот регион ни до ухода, ни за два года конфликта, — отметил он.

Политолог Рами Баруд, родившийся в Газе, заявил, что проект создает модель «двух Газ» и нацелен на формирование альтернативного административного центра на востоке.

— Я не думаю, что Израиль способен навязать такую социальную инженерную модель, — сказал он, подчеркнув, что сильная общественная сплоченность делает разделение маловероятным.

Эксперты напоминают, что концепция сегментации Газы не нова: еще в 1971 году премьер-министр Израиля Ариэль Шарон предложил «пятифаланговый» план разделения территории. Израиль также создал коридоры Нетцарим и Филадельфийский, усилив контроль над дорогами и границей.

The UN Security Council endorsed a #Gaza “piece plan” that deepens fragmentation & enables continued weaponisation of aid. Planned “Alternative Safe Communities” could see Palestinians vetted & cut off from a blockaded “Red Zone.”

My OpEd for @AJEnglish

https://t.co/TPhfknN5TX — Jonathan Whittall (@_jwhittall) November 22, 2025

Сейчас опасения вызывает то, что Желтая линия, задуманная как временная, постепенно становится постоянным разграничением. Критики предупреждают, что реализация американского плана может привести к долговременной изоляции западной части Газы, где сосредоточено большинство населения и разрушений.

Параллельно продолжается застой на переговорах о переходе ко второй фазе режима прекращения огня, поскольку ХАМАС до последнего дня удерживал останки трех заложников — во вторник были переданы останки еще одного заложника. В условиях затяжки процесса израильская армия регулярно наносит удары по сектору: по данным правозащитников, с 10 октября зафиксировано почти 500 нарушений перемирия, в результате которых погибли более 340 палестинцев.

Тем временем в секторе Газа гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Сохраняется ограничение поставок помощи, около 1,5 млн человек остаются без укрытия, а сотни тысяч живут в палатках без доступа к базовым услугам.

Ранее Гуманитарный фонд помощи Газе объявил о завершении работы.