Израиль получил от Красного Креста останки заложника из сектора Газа

Переданные останки доставят в Национальный институт судебной медицины в Тель-Авиве для установления личности.

В Израиле обвиняют ХАМАС в умышленном затягивании передачи тел, тогда как сама группировка утверждает, что ее представители с трудом обнаруживают останки под завалами.

Передача тела произошла в рамках реализации первой фазы соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США и вступившего в силу 10 октября. Согласно договоренности, ХАМАС обязался в течение 72 часов вернуть 20 живых заложников, а также останки 28 погибших израильтян и иностранцев.

На данный момент Израиль получил тела 22 погибших граждан, а также трех иностранцев — выходцев из Таиланда, Непала и Танзании. В ответ Израиль передал палестинской стороне тела 330 человек, погибших во время конфликта.

Среди троих заложников, чьи тела остаются в Газе, двое — израильтяне: 24-летний Ран Гвили и 48-летний Дрор Ор, третьим является 43-летний гражданин Таиланда Сутисак Ринталак.

Ранее ХАМАС сообщил о 25 погибших в Газе из-за израильских ударов. Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал разоружить палестинское движение ХАМАС и демилитаризировать анклав. После серии авиаударов Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа. В то же время ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в Газе.