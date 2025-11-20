ХАМАС сообщил о 25 погибших в Газе из-за израильских ударов

— В результате ударов Израиля по городам Газа и Хан-Юнис погибли не менее 25 человек, в том числе — женщины и дети. Данные обстрелы являются актом серьезной эскалации, с помощью которого [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху пытается возобновить геноцид палестинцев в Газе, — говорится в сообщении.

ХАМАС отрицает, что его боевики атаковали израильских военных, и утверждает, что всего с момента вступления в силу режима прекращения огня в анклаве погибли более 300 палестинцев.

Напомним, Биньямин Нетаньяху согласился с планом Трампа в сентябре, во время визита в Белый дом, с тех пор он не высказывался по вопросу о возможности создания государства Палестина.

22 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на открывшейся Генассамблее ООН о признании независимого палестинского государства. Накануне о том же сообщили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. В общей сложности, к 24 сентября независимость Палестины признали почти 160 из 193 государств-членов ООН.

Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.