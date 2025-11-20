РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:30, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ХАМАС сообщил о 25 погибших в Газе из-за израильских ударов

    Палестинское движение ХАМАС сообщило, что в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 25 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Израиль вновь нарушил режим прекращения огня в секторе Газа
    Фото: aa.com.tr

    — В результате ударов Израиля по городам Газа и Хан-Юнис погибли не менее 25 человек, в том числе — женщины и дети. Данные обстрелы являются актом серьезной эскалации, с помощью которого [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху пытается возобновить геноцид палестинцев в Газе, — говорится в сообщении.

    ХАМАС отрицает, что его боевики атаковали израильских военных, и утверждает, что всего с момента вступления в силу режима прекращения огня в анклаве погибли более 300 палестинцев.

    Напомним, Биньямин Нетаньяху согласился с планом Трампа в сентябре, во время визита в Белый дом, с тех пор он не высказывался по вопросу о возможности создания государства Палестина.

    22 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на открывшейся Генассамблее ООН о признании независимого палестинского государства. Накануне о том же сообщили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. В общей сложности, к 24 сентября независимость Палестины признали почти 160 из 193 государств-членов ООН.

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Палестина Мировые новости ХАМАС Израиль
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают