Гуманитарный фонд помощи Газе объявил о завершении работы

— В то время как мы сворачиваем свою деятельность, мы оставляем после себя проверенную модель того, как адаптивность, местное сотрудничество и подотчетность могут видоизменить образ того, что собой представляет гуманитарная помощь в зоне конфликтов, — говорится в сообщении фонда в социальной сети X.

По словам GHF, фонду за четыре с половиной месяца работы удалось доставить в Газу и передать жителям анклава 187 млн порций продовольствия.

С марта по конец июля по решению властей Израиля в сектор Газа не поступала международная гуманитарная помощь, власти еврейского государства закрыли все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществлялось через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе. А ООН сообщала о смерти порядка двух тысяч палестинцев при попытках получить гуманитарную помощь в секторе Газа с начала работы там GHF. Как указывал в августе первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, работу фонда нельзя считать гуманитарной миссией, так как под его прикрытием реализуются устрашение и подавление гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций и ее гуманитарные партнеры собрали более 24 тыс. тонн гуманитарной помощи на контрольно-пропускных пунктах в секторе Газа после перемирия.