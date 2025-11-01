После перемирия в Газу поступило более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи — ООН

— Больше нуждающихся людей также смогли получить доступ к этой помощи, которая включает в себя продукты питания, медикаменты и медицинские принадлежности, пищевые добавки и материалы для строительства жилья, благодаря возобновлению распределения и обслуживания на уровне общин и домохозяйств, — заявил пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге.

Кроме того, по его словам, значительно сократилось количество перехватов или разграбления грузов, собранных ООН и ее партнерами на контрольно-пропускных пунктах в Газе. Он добавил, что в период с 10 по 28 октября, как сообщалось, было перехвачено только 5 проц. собранных предметов снабжения, по сравнению с примерно 80 проц. в период с 19 мая по 9 октября.

С. Дюжаррик сказал, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов /УКГВ/ ожидает, что количество перехваченных поставок продолжит сокращаться по мере поступления новых гуманитарных и коммерческих грузов. «Мы продолжаем призывать к открытию всех контрольно-пропускных пунктов и к увеличению числа учреждений и организаций ООН, уполномоченных доставлять гуманитарную помощь в Газу».

Между тем, УКГВ сообщило, что гуманитарные партнеры продолжают наращивать свои усилия, несмотря на сообщения об израильских авиаударах по всему сектору, и напомнило израильским военным об их обязанности постоянно заботиться о защите гражданского населения и гуманитарных работников на протяжении всех своих военных операций.

С начала действия режима прекращения огня Всемирная организация здравоохранения доставила в Газу более 840 поддонов жизненно необходимых медикаментов, включая инсулин, вспомогательные средства, основные медикаменты, наборы против холеры и хирургические наборы.

Ранее Президент Эрдоган заявил, что Израиль использует голод в качестве смертоносного оружия.