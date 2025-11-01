Президент Эрдоган: Израиль использует голод в качестве смертоносного оружия

Глава турецкого государства отметил, что несмотря на очевидность причин и решений многих проблем, невинные люди продолжают гибнуть в разных уголках мира.

— Ядерное оружие и самые мощные бомбы в наличии у Израиля. Возможность в любой момент и любым образом ударить по сектору Газа — у Израиля. Как же так получается, что он считается невиновным? , — вопросил президент Эрдоган.

Глава Турции отметил, что Израиль использует голод в качестве смертоносного оружия, особенно против детей. Турецкий лидер привлек внимание к тому, что 270 сотрудников СМИ, рискуя жизнью, пытались донести миру правду с мест событий, однако были убиты из-за работы пропагандистской машины Израиля, построенной на лжи.

Президент также напомнил, что в Газе практически не осталось уцелевших зданий, бомбардировкам подверглись школы, церкви, мечети и госпитали.

Эрдоган раскритиковал международные организации за бездействие, подчеркнув, что эффективных мер для прекращения резни и защиты детей так и не было принято.

Глава государства отметил, что ХАМАС строго соблюдает соглашения, в то время как Израиль ищет предлоги для нарушения условий договоренностей и продолжения насилия.

— Все знают о плачевной репутации Израиля в вопросах верности обещаниям, — отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул готовность Турции активно содействовать восстановлению Газы: «Турция готова не только подать руку, но и полностью взяться за дело, чтобы как можно скорее восстановить Газу», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Турция и страны Персидского залива намерены совместно заняться восстановлением разрушенной инфраструктуры сектора Газа.