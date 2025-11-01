РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:37, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Эрдоган: Израиль использует голод в качестве смертоносного оружия

    Израиль использует голод в качестве смертоносного оружия, особенно против детей. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на международном форуме TRT World в Стамбуле в пятницу, 31 октября. передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Эрдоган намерен провозгласить 15 декабря Днем тюркской языковой семьи
    Фото: Anadolu

    Глава турецкого государства отметил, что несмотря на очевидность причин и решений многих проблем, невинные люди продолжают гибнуть в разных уголках мира.

    — Ядерное оружие и самые мощные бомбы в наличии у Израиля. Возможность в любой момент и любым образом ударить по сектору Газа — у Израиля. Как же так получается, что он считается невиновным? , — вопросил президент Эрдоган.

    Глава Турции отметил, что Израиль использует голод в качестве смертоносного оружия, особенно против детей. Турецкий лидер привлек внимание к тому, что 270 сотрудников СМИ, рискуя жизнью, пытались донести миру правду с мест событий, однако были убиты из-за работы пропагандистской машины Израиля, построенной на лжи.

    Президент также напомнил, что в Газе практически не осталось уцелевших зданий, бомбардировкам подверглись школы, церкви, мечети и госпитали.

    Эрдоган раскритиковал международные организации за бездействие, подчеркнув, что эффективных мер для прекращения резни и защиты детей так и не было принято.

    Глава государства отметил, что ХАМАС строго соблюдает соглашения, в то время как Израиль ищет предлоги для нарушения условий договоренностей и продолжения насилия.

    — Все знают о плачевной репутации Израиля в вопросах верности обещаниям, — отметил турецкий лидер.

    Президент подчеркнул готовность Турции активно содействовать восстановлению Газы: «Турция готова не только подать руку, но и полностью взяться за дело, чтобы как можно скорее восстановить Газу», — подчеркнул глава государства.

    Ранее сообщалось, что Турция и страны Персидского залива намерены совместно заняться восстановлением разрушенной инфраструктуры сектора Газа.

    Реджеп Тайип Эрдоган Турция Палестино-израильский конфликт
