МИД РК приветствует резолюцию Совета Безопасности ООН о мире в Газе

— Высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов Америки и Президента Дональда Трампа, а также других стран, внёсших ключевой вклад в достижение соглашения о прекращении огня, — говорится в сообщении МИДа.

Как отметили в ведомстве, принятие резолюции является важнейшим шагом в направлении урегулирования ситуации в секторе Газа, восстановления доверия между сторонами и продвижения к прочному миру на Ближнем Востоке.

— Казахстан неизменно выступает за мирное, всеобъемлющее и устойчивое решение ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, международного гуманитарного права, а также формулы «двух государств для двух народов», предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного Государства Палестина, — добавили в министерстве.

Также отмечается, что в рамках Авраамских соглашений Казахстан готов к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, включая ключевых посредников процесса, и к дальнейшему вкладу в международные усилия, направленные на стабилизацию обстановки, повышение гуманитарной поддержки населения и создание условий для долгосрочного политического процесса.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа.