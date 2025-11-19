РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:30, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    МИД РК приветствует резолюцию Совета Безопасности ООН о мире в Газе

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что приветствует принятие Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, передает агентство Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    — Высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов Америки и Президента Дональда Трампа, а также других стран, внёсших ключевой вклад в достижение соглашения о прекращении огня, — говорится в сообщении МИДа.

    Как отметили в ведомстве, принятие резолюции является важнейшим шагом в направлении урегулирования ситуации в секторе Газа, восстановления доверия между сторонами и продвижения к прочному миру на Ближнем Востоке. 

    — Казахстан неизменно выступает за мирное, всеобъемлющее и устойчивое решение ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, международного гуманитарного права, а также формулы «двух государств для двух народов», предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного Государства Палестина, — добавили в министерстве.

    Также отмечается, что в рамках Авраамских соглашений Казахстан готов к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, включая ключевых посредников процесса, и к дальнейшему вкладу в международные усилия, направленные на стабилизацию обстановки, повышение гуманитарной поддержки населения и создание условий для долгосрочного политического процесса.

    Ранее сообщалось, что Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа.

