В Алматы на время перекроют участки улицы Майлина

Ограничения вводятся в два этапа:

с 23:00 19 июля до 6:00 20 июля движение будет перекрыто от улицы Бухтарминская в сторону кольца ВАЗ;

с 23:00 20 июля до 6:00 21 июля движение будут перекрыто от кольца ВАЗ до улицы Бухтарминская.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Отметим, что до 20 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 21 июля — на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 15 августа ограничат движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

До 25 августа перекроют движение по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».

До 1 сентября перекроют движение на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.