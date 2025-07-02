До конца августа ограничат движение на участке улицы Маркова в Алматы

В рамках подготовки к отопительному сезону с 3 июля по 25 августа 2025 года в Бостандыкском районе будет закрыто движение автотранспорта. Движение будет закрыто в обоих направлениях по улице Маркова – на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».

Проезд для автотранспорта и экстренных служб во дворы прилегающих жилых домов будет открыт по улице Римского-Корсакова – на участке от бульвара Бухар Жырау до въезда со стороны жилого дома № 3.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Данная теплотрасса введена в эксплуатацию в 1973 году и обеспечивает передачу отопления и горячего водоснабжения для жителей 16 многоквартирных жилых домов и 7 других объектов.

В целом, в этом году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением строительно-монтажных работ с 2 июля по 15 августа ограничат движение по одной полосе проспекта Абая.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Движение по улице Яссауи в Алматы перекроют до конца лета.