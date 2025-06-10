В Алматы до сентября частично перекроют движение на двух улицах

С 10 июня по 1 сентября движение автотранспорта будет ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

– Движение в северном направлении будет организовано в обоих направлениях. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного уличного сегмента, – говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».

Для подготовки к отопительному сезону заменят порядка 2,7 км теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1984 году.

Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских садов, 2 медицинских учреждений и 27 других объектов.

Во время реконструкции горячую воду отключать не будут – подача воды сохранится.

В компании уточнили, что в этом году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей, что позволит снизить уровень износа до 54%.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 10 июня – по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта.

До 20 июля – на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева – от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би – от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

С 5 по 30 июня в связи с проведением строительных работ будет временно ограничено движение транспорта по улице Онгарсынова – на участке от улицы Кожабекова до улицы Акберен.