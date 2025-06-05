Движение на участке одной из улиц в Алматы ограничат до конца июня

Как сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города, с 5 по 30 июня в связи с проведением строительных работ будет временно ограничено движение транспорта по улице Онгарсынова — на участке от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

— Ограничение связано с реализацией проекта «Строительство западного канализационного коллектора Алматы», предусматривающего прокладку магистрального канализационного коллектора. Объезд транспортных потоков будет организован через улицы Несибе, Бес Арыс, Борили Байрак, Кожабекова и Акберен, — говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется строительство 34,9 километра магистрального коллектора, который обеспечит доступ к централизованной системе водоотведения для более 175 тысяч жителей Наурызбайского и Алатауского районов, а также 20 тысяч жителей Карасайского и Илийского районов Алматинской области.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 10 июня — по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта.

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).