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    19:31, 30 Май 2025 | GMT +5

    В Алматы ограничат движение из-за замены теплосетей в двух районах

    С 31 мая стартует реконструкция магистральных трубопроводов – в Алмалинском и Турксибском районах временно ограничат проезд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    теплосети
    Фото: акимат

    Работы продлятся до 20 июля в Алмалинском районе и до 30 июня в Турксибском. В связи с этим движение транспорта будет ограничено:

    • с 31 мая по 20 июля закрыт проезд на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях);
    • на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

    По данным акимата мегаполиса, работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Будут заменены теплосети 1983–1985 годов общей протяженностью 3 км. Это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение 105 многоквартирных домов, пяти частных домов, школ и еще трех объектов.

    Подача горячей воды во время ремонта сохранится.

    Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют следить за актуальной информацией.

    Напомним, ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание по подготовке предстоящего отопительного сезона. Он установил крайний срок подготовки к зимнему периоду – 31 августа.

    Теги:
    Дороги Реконструкция Алматы Перекрытие улиц
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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