В Алматы ограничат движение из-за замены теплосетей в двух районах

Работы продлятся до 20 июля в Алмалинском районе и до 30 июня в Турксибском. В связи с этим движение транспорта будет ограничено:

с 31 мая по 20 июля закрыт проезд на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях);

на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

По данным акимата мегаполиса, работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Будут заменены теплосети 1983–1985 годов общей протяженностью 3 км. Это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение 105 многоквартирных домов, пяти частных домов, школ и еще трех объектов.

Подача горячей воды во время ремонта сохранится.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют следить за актуальной информацией.

Напомним, ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание по подготовке предстоящего отопительного сезона. Он установил крайний срок подготовки к зимнему периоду – 31 августа.